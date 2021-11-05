DW الأخبار

فرقة رامشتاين الألمانية تصدر ألبوما جديدا

تعد فرقة رامشتاين من أشهر فرق الروك الالمانية في العالم. ولها عشاق في الكثير من الدول والثقافات رغم أنها تغني بالالمانية فقط. وقد اصدرت الفرقة اليوم ألبومها الثامن، الذي يحمل عنوان die Zeit أي الزمن، والذي كان عشاق الفرقة ينتظرونه بفارغ الصبر