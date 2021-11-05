فرقة رامشتاين الألمانية تصدر ألبوما جديدا

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تعد فرقة رامشتاين من أشهر فرق الروك الالمانية في العالم. ولها عشاق في الكثير من الدول والثقافات رغم أنها تغني بالالمانية فقط. وقد اصدرت الفرقة اليوم ألبومها الثامن، الذي يحمل عنوان die Zeit أي الزمن، والذي كان عشاق الفرقة ينتظرونه بفارغ الصبر
شهد مدينة هامبورغ قبل ستين عاماً، ولادة صوت البيتلز الأسطوري.خمسة موسيقيين ولدوا في ليفربول، وصدحت أصواتهم في مدينة هامبورغ الساحلية، التي لازالت شاهدة على هذه الملحمة الفنية.
تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟
قصدوا أوكرانيا من أجل تحصيل العلم، لكن بعد سنوات من الجد والدراسة وجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود ومستقبل مجهول. طلبة من بلدان عربية فروا من حرب أوكرانيا إلى ألمانيا لإنقاذ مستقبلهم الدراسي. DW عربية التقت بعضهم.
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