 فرقة الباليه الوطنية في برلين تؤدي عرضا راقصا على سطح الماء | DW الأخبار | DW | 14.09.2022

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DW الأخبار

فرقة الباليه الوطنية في برلين تؤدي عرضا راقصا على سطح الماء

رحلة بالقارب عبر فروع أنهار العاصمة الألمانية قدمت خلالها الباليه الوطنية في برلين عرضاً مميزا

المزيد من المركز الإعلامي

Passagiere gehen am Ankunftsterminal des Londoner Flughafens Gatwick an einem riesigen Mosaik von Königin Elizabeth II. vorbei, das die Künstlerin Helen Marshall mit Hunderten von Fotos von Menschen gestaltet hat und das den Titel «The People Monarch» trägt. Die britische Königin Elizabeth II. ist am 08.09.2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. +++ dpa-Bildfunk +++

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September 13, 2022, Nur-Sultan: Pope Francis during the welcome ceremony with Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev at the Presidential Palace in Nur-Sultan, Kazakhstan, 13 September 2022. The Pope is planned to meet with President Tokayev and hold a meeting with participants in the VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions. .ANSA/VATICAN MEDIA. Nur-Sultan PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa110 20220913_zaf_a110_019 Copyright: xVaticanxMediax

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