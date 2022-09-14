فرقة الباليه الوطنية في برلين تؤدي عرضا راقصا على سطح الماء

محمد عبده لـ DW: الفن في جيناتي ولا أغني من أجل الشهرة أو المال

أحيا الفنان السعودي محمد عبده حفلين في أوبرا غارنييه في باريس، ليكون بذلك أول فنان عربي يقف على هذه الخشبة التاريخية. عرف الحفلان إقبال جمهور عربي جاء خصيصا من دول عربية وأوروبية. محمد عبده خص DW بتصريحات عن الحفل.