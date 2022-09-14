فرقة الباليه الوطنية في برلين تؤدي عرضا راقصا على سطح الماء

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رحلة بالقارب عبر فروع أنهار العاصمة الألمانية قدمت خلالها الباليه الوطنية في برلين عرضاً مميزا
"إذا استمر هذا الوضع سينهار السقف على الجميع"، يحذر رئيس نقابة الفنون الدرامية بتونس، بعد جدل محتدم تسبب فيه موقف أعوان الأمن خلال عرض "ستاند اب كوميدي" بمهرجان صفاقس. لكن واقعة الكوميدي لطفي العبدلي ليست حالة فريدة.
يعرض أول متحف للبيكيني في العالم بعض أثمن قطع البيكيني في تاريخ ملابس السباحة. المتحف المتواجد في بلدة "باد رابيناو" الألمانية دعى إلى زيارة معرض خاص يركز على قطع ملابس خاص بالمغنية البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس.
أحيا الفنان السعودي محمد عبده حفلين في أوبرا غارنييه في باريس، ليكون بذلك أول فنان عربي يقف على هذه الخشبة التاريخية. عرف الحفلان إقبال جمهور عربي جاء خصيصا من دول عربية وأوروبية. محمد عبده خص DW بتصريحات عن الحفل.
شهد مدينة هامبورغ قبل ستين عاماً، ولادة صوت البيتلز الأسطوري.خمسة موسيقيين ولدوا في ليفربول، وصدحت أصواتهم في مدينة هامبورغ الساحلية، التي لازالت شاهدة على هذه الملحمة الفنية.
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