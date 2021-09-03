فرقة أبا تعود للغناء

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فرقة أبا تطرح ألبوما جديدا بعد انقطاع دام أربعين عاما، وتعتزم إقامة حفلة موسيقية افتراضية في لندن.
معزوفات الموسيقار لودفيغ فان بيتهوفن تعد الموسيقى الكلاسيكية الأكثر عزفا حول العالم. وبعد توقف الاحتفال العام الماضي، تعود مدينة بون، موطن بيتهوفن، لإحياء ذكرى الموسيقار الكبير هذا العام بمجموعة حفلات من الطراز الرفيع.
بوصول مستقبله مع بايرن ميونيخ إلى مفترق طرق بسبب "خلافات" بخصوص تمديد العقد، يُرجح بقوة رحيل ديفيد ألابا عن الفريق البافاري قريبا. ست وجهات محتملة لنجم بايرن ميونيخ ديفيد ألابا.
السابع عشر من آب أغسطس وقبل ستين عاما كان لفرقة بيتلز في مدينة هامبورغ الألمانية موعد مع التاريخ. لم يبق من أعضاء الفرقة المؤسسين سوى اثنين، ومعهما ملحمة فنية ولدت بليفربول وترعرت في هامبورغ.
لمرتين وخلال أقل من أسبوع سيواجه منتخب ألمانيا النسوي لكرة القدم نظيره المنتخب الإسرائيلي. مرة في إسرائيل وأخرى في ألمانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2023. كيف تمكنت الكرة من تعزيز التفاهم بين إسرائيل وألمانيا بعد المحرقة.
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