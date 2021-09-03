 فرقة أبا تعود للغناء | DW الأخبار | DW | 05.11.2021

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DW الأخبار

فرقة أبا تعود للغناء

فرقة أبا تطرح ألبوما جديدا بعد انقطاع دام أربعين عاما، وتعتزم إقامة حفلة موسيقية افتراضية في لندن.

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