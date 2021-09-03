فرقة أبا تعود للغناء

بعد توقف لعام.. عودة الاحتفال بمهرجان بيتهوفن في ألمانيا بحفلات مرتقبة

معزوفات الموسيقار لودفيغ فان بيتهوفن تعد الموسيقى الكلاسيكية الأكثر عزفا حول العالم. وبعد توقف الاحتفال العام الماضي، تعود مدينة بون، موطن بيتهوفن، لإحياء ذكرى الموسيقار الكبير هذا العام بمجموعة حفلات من الطراز الرفيع.