فرقاطة ألمانية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر

قالت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إنها اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون مما أدى إلى حماية سفن تجارية. وأضافت أن الفرقاطة الألمانية هيسن أحبطت هجوما صاروخيا أُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين.

أعلن الجيش الألماني على منصة إكس مساء اليوم السبت (السادس من أبريل/ نيسان 2024) أن الفرقاطة الألمانية "هيسن" صدت هجوما على سفينة شحن مدنية في البحر الأحمر، وكتب الجيش: "تم التمكن من تدمير صاروخ متجه نحو السفينة".

يشار إلى أن الفرقاطة "هيسن" تعمل في البحر الأحمر منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي على حماية السفن التجارية من هجمات جماعة الحوثي اليمنية وذلك كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي العسكرية "أسبيديس".

وقالت مهمة أسبيدس في بيان إن "الإجراء الذي نفذته هيسن كان فعالا وحال دون وقوع أضرار على البحارة والسفن التجارية".

وأُطلقت أسبيدس في فبراير/ شباط للمساعدة في حماية طريق التجارة الرئيسي عبر البحر الأحمر من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي من اليمن.

وكانت الفرقاطة نجحت في اليوم الرابع لمشاركتها في المهمة فيالتصدي لطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي. كما أفادت بيانات الجيش الألماني بأن الفرقاطة تصدت في منتصف آذار/ مارس الماضي لهجوم من مسيرة عائمة ضد مجموعة سفن مدنية تقطرها سفينة سحب.

الجدير بالذكر أن البحر الأحمر يعد أهم طريق بحري يربط بين آسيا وأوروبا ويمر عبر قناة السويس، وتدعي جماعة الحوثي أنن تسعى من خلال استهداف السفن في هذا الممر الملاحي إلى وقف الحرب في غزة المستمرة منذ أكثر من ستة شهور.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)