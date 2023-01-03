فرقاطة ألمانية تشارك في تعزيز الجناح الشمالي للناتو

تشارك الفرقاطة الألمانية "مكلنبورغ-فوربومرن"، خلال الشهور المقبلة في تعزيز وحدة أسطول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شمال المحيط الأطلسي وكذلك في بحر الشمال وبحر البلطيق.

وأعلن متحدث باسم البحرية الألمانية أن السفينة البحرية غادرت القاعدة البحرية في فيلهلمسهافن قبل ظهر الأربعاء (الرابع من يناير /كانون الثاني 2022)، وعلى متنها طاقم يضم نحو 210 شخص للمشاركة في هذه المهمة.

وستعمل السفينة على دعم الجناح الشمالي للحلف العسكري، كما ستصبح جزءا من قوة التدخل السريع التابعة للناتو. وأفادت البيانات الصادرة عن البحرية الألمانية بأن من المزمع أن تشارك السفينة في العديد من المناورات الكبرى للناتو، ومن ذلك مناورات في بحر البلطيق.

وقال قائد الفرقاطة القبطان هندريك فيسلر وفقا لبيان للبحرية الألمانية، إن "الفرقتطة ستخدم هذه المرة على مدار ستة شهور كسفينة قيادة للقائد الألماني الجديد لوحدة الناتو". وتقل السفينة البالغ طولها نحو 140 مترا على متنها قوات ومروحيتين تابعتين لسرب الطيران البحري، 5 الذي يقع مقره في منطقة نوردهولتس شمالي ألمانيا.

كانت الفرقاطة "مكلنبورج-فوربومرن" خدمت كجزء من قوة التدخل السريع التابعة للناتو على مدار عدة شهور في العام الماضي، ومن المنتظر أن تعود إلى ألمانيا في تموز/يوليو المقبل.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)