 فرص عمل شاغرة بالآلاف في مستشفيات ألمانية | عالم المنوعات | DW | 27.12.2019

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منوعات

فرص عمل شاغرة بالآلاف في مستشفيات ألمانية

تمر الغالبية العظمى من المستشفيات الألمانية حاليا بأزمة بسبب نقص العمالة المطلوبة، ما أدى إلى ظهور ألاف من فرص العمل الشاغرة والدعوة إلى "التصرف لجذب مزيد من الأفراد للعمل". فما هي الفئة في المستشفيات الأكثر طلبا؟

وفقا لاستطلاع حديث، تعاني المستشفيات في ألمانيا بسبب نقص العمالة بما أدى إلى ظهور ألاف فرص العمل الشاغرة بها

وفقا لاستطلاع حديث، تعاني المستشفيات في ألمانيا بسبب نقص العمالة بما أدى إلى ظهور ألاف فرص العمل الشاغرة بها

تواصل أزمة نقص العمالة في المستشفيات بألمانيا تفاقمها، وفقا لاستطلاع حديث أجراه المعهد الألماني للمستشفيات.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "تاغيس شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة (27 كانون الأول/ديسمبر 2019)، أن أربعة من بين خمسة مستشفيات تواجه حاليا مشكلات في سد أماكن شاغرة بقطاع التمريض حيث وصل عدد فرص العمل الشاغرة في هذا القطاع إلى17  ألف فرصة عمل.

مختارات

وبالنسبة للأطباء، لا يبدو الوضع أفضل بكثير، حيث أظهر الاستطلاع أن 76% من إجمالي نحو ألفي مستشفى في ألمانيا تسعى حاليا إلى العثور على أطباء لسد الأماكن الشاغرة لديها.

وأظهر الاستطلاع أن من عواقب نقص العمالة في المستشفيات اضطرار ثلث المستشفيات إلى تقليص عدد أسرة الرعاية المكثفة المتاحة وإلغاء تخصصات معينة في خدمة الطوارئ.

وقال رئيس الجمعية الألمانية للمستشفيات، غيرالد غاس، إن الاستطلاع يوضح "مدى الحاجة الجمة للتصرف لجذب مزيد من الأفراد للعمل في قطاع التمريض".

كما طالب غاس الأوساط السياسية في ألمانيا بـ"إجراءات مضادة فعالة على نحو ملح لخفض الأعباء عن العمالة الحالية، وإلا فإن القطاع سيدخل في أزمة حرجة"، وفقا لما نشرته صحيفة "تاغيس شبيغل".

د.ب/ز.أ.ب (د ب أ)

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