فرصة للفوز بسيارة "لامبورغيني" بيضاء بمباركة البابا!

فيديو انتشر على فيسبوك وأثار عاصفة ونشرته شركة لامبورغيني إعلاناً عن حملة يانصيب للفوز بسيارة لامبورغيني Huracán RWD Coupé بيضاء ، وما يعزز الرغبة في مشاركة كثير من الناس أنّ السيارة بألوان الفاتيكان (الأبيض الموشى بالذهبي) وعليها توقيع البابا فرانسيس الذي سيحضر شخصيا حفل استلام الفائز للسيارة!

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شركة لامبورغيني للسيارات الفاخرة تعمل حسب الطلب، حيث تنتج أحيانا 40 سيارة فحسب من موديلاتها وتباع غالباً قبل عام من انتاجها. هذه المرة، وضعت على اليانصيب السيارة الظاهرة في الصورة، ووافق البابا أن يمهرها بتوقيعه لأنّ كل ريع اليانصيب سيذهب لدعم الأعمال الخيرية التي تستهدف المحتاجين عبر العالم. فمبالغ اليانصيب ستساعد في إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وأعمال العنف، وستساعد ضحايا عصابات الاتجار بالبشر، وستدعم العلاج والرعاية الصحية لمن يسحقهم الفقر والعوز، كما ستدعم جهود فرق الانقاذ التطوعية العاملة أثناء الكوارث.

ملهم/ ع.ج.م

يرجى ملاحظة أن هذه ليست دعاية للشركة المصنعة للسيارة أو دعوة للمشاركة في المسابقة