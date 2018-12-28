فرصة للفوز بسيارة "لامبورغيني" بيضاء بمباركة البابا!

فيديو انتشر على فيسبوك وأثار عاصفة ونشرته شركة لامبورغيني إعلاناً عن حملة يانصيب للفوز بسيارة لامبورغيني Huracán RWD Coupé بيضاء ، وما يعزز الرغبة في مشاركة كثير من الناس أنّ السيارة بألوان الفاتيكان (الأبيض الموشى بالذهبي) وعليها توقيع البابا فرانسيس الذي سيحضر شخصيا حفل استلام الفائز للسيارة!
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شركة لامبورغيني للسيارات الفاخرة تعمل حسب الطلب، حيث تنتج أحيانا 40 سيارة فحسب من موديلاتها وتباع غالباً قبل عام من انتاجها. هذه المرة، وضعت على اليانصيب السيارة الظاهرة في الصورة، ووافق البابا أن يمهرها بتوقيعه لأنّ كل ريع اليانصيب سيذهب لدعم الأعمال الخيرية التي تستهدف المحتاجين عبر العالم. فمبالغ اليانصيب ستساعد في إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وأعمال العنف، وستساعد ضحايا عصابات الاتجار بالبشر، وستدعم العلاج والرعاية الصحية لمن يسحقهم الفقر والعوز، كما ستدعم جهود فرق الانقاذ التطوعية العاملة أثناء الكوارث.
ملهم/ ع.ج.م
يرجى ملاحظة أن هذه ليست دعاية للشركة المصنعة للسيارة أو دعوة للمشاركة في المسابقة
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أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة
قررت شركة أودي تقديم سيارة ليموزين بستة أبواب لتنافس في سوق السيارات الفاخرة. وتتميز سيارة أودي 8 إكستينيد بالتصميم الداخلي الفاخر والمقاعد المصنوعة من الجلد الطبيعي، مزودة بالإضافة إلى ذلك بمختلف التقنيات الالكترونية الحديثة.
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أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة
أودي 8 إكستينيد هي السيارة الأطول في سلسة سيارات أودي، إذ يبلغ طولها 6.36 مترا. ويصل وزن السيارة إلى أكثر من 2.4 طنا وتحمل السيارة إطارات مقاس 19 بوصة.
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أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة
يذكر أن أول سيارة ليموزين في العالم كانت قد صممت في فرنسا في سنة 1902، وكلمة ليموزين مشتقة من أسم منطقة ليموزان الفرنسية. فيما نجحت شركة مرسيدس في إنتاج أول السيارات الفاخرة من ليموزين، كمرسيدس بينز 600 بولمان في ستينيات القرن الماضي.
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أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة
تتميز السيارات الحديثة من مرسيدس بامتلاكها مختلف وسائل الراحة، كمرسيدس بولمان أس 600، والتي تعمل بمحرك بـ 12 اسطوانة ويبلغ طولها 6.5 مترا، وقوة حصانية تصل إلى 530. غالبا ما تستخدم هذه السيارة في نقل الشخصيات المهمة والوفود الرئاسية في مختلف أنحاء العالم. ويصل سعر السيارة إلى أكثر من 165 ألف يورو.
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أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة
صممت المقاعد الخلفية لأودي على هيئة غرفة جلوس مريحة ويغطي السيارة سقف بانوراما زجاجي طوله 2.4 مترا. وفيها أجهزة تكييف خاصة وشاشات الكترونية تعمل باللمس. ويبلغ حجم المحرك 3.0 سي سي.
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أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة
أودي ليموزين تعمل بقوة حصانية تصل إلى 310، وتصل سرعتها إلى 250 كلم/ساعة ويمكنها أن تصل إلى سرعة 100كلم/ ساعة خلال 7.1 ثواني فقط. ويعتقد أن العائلة الملكية في النرويج هي أول الزبائن الذين طلبوا شراء هذه السيارة الفاخرة. في حين لم تعلن شركة أودي عن سعر هذه السيارة.
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أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة
الليموزين الرئاسية في الولايات المتحدة هي من شركة كاديلاك، وما يميزها ليس التقنيات الالكترونية ووسائل الراحة فيها فقط، وإنما أيضا كونها سيارة مصفحة ويمكنها أن تنقذ ركابها من مختلف الحوادث والتفجيرات وهي تعد بذلك أكثر سيارة آمانا في العالم.
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أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة
أما أثرياء الصين فيفضلون سيارة الليموزين الصينية "جيلي جي إي"، وهي نسخة صينية عن سيارة رولز رويس الفاخرة من نوع فانتوم، لكن سعرها يختلف عن نسخة رولز رويس الأصلية، إذ يمكن شرائها بـ 30 ألف دولار فقط.
الكاتب: زمن البدري