 فرستابن المذهل يفوز في ميامي رغم الانطلاق من المركز التاسع | DW الأخبار | DW | 08.05.2023

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فرستابن المذهل يفوز في ميامي رغم الانطلاق من المركز التاسع

ماكس فرستابن يقدم أداء مذهلا ليفوز بجائزة ميامي الكبرى ويعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات

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