فرستابن المذهل يفوز في ميامي رغم الانطلاق من المركز التاسع

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ماكس فرستابن يقدم أداء مذهلا ليفوز بجائزة ميامي الكبرى ويعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات
بدأ الحديث يدور بقوة داخل وخارج ألمانيا عن مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني خاصة مع إبداء تشيلسي اهتماماً متزايدا للحصول على خدمات اللاعب- والمشكلات التي تلاحق اللاعب السنغالي داخل وخارج الملعب.
بعد نشره للعبة بوكر على قناته على الإنترنت قد يواجه نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار عقوبة من السلطات الفرنسية لأنها تمنع النشر والترويج لمباريات البوكر على الإنترنت.
دخلت مرحلة الانتقالات مرحلتها الحرجة فالمنافسة على النجوم تشتد، ويبدو أن بايرن ميونيخ اختار طريقا آخر، الرهان على نجوم المستقبل. فمن هو اللاعب الواعد الذي يسعى بايرن لضمه إلى صفوفه؟
بدأ برشلونة في مطاردة عدد كبير من اللاعبين بهدف ضمهم إلى الفريق لتجديد دمائه. لكن هناك الكثير من القيود التي وضعتها اللجنة المنظمة للدوري الإسباني. فكيف يمكن للنادي الذي يعاني من أزمة ديون ضاغطة مواجهة هذه القيود؟
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