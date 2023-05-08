فرستابن المذهل يفوز في ميامي رغم الانطلاق من المركز التاسع

600 مليون يورو يحتاجها برشلونة لتغيير دمائه.. فكيف يتدبرها؟

بدأ برشلونة في مطاردة عدد كبير من اللاعبين بهدف ضمهم إلى الفريق لتجديد دمائه. لكن هناك الكثير من القيود التي وضعتها اللجنة المنظمة للدوري الإسباني. فكيف يمكن للنادي الذي يعاني من أزمة ديون ضاغطة مواجهة هذه القيود؟