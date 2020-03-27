فرحة لم تتم في مانشستر يونايتد!

من بينأبرز الصفقات التي عقدت الصيف الماضي وجائحة كورونا تحبس أنفاس ميركاتو اللاعبين، كانت تلك التي انتقل بموجبها لاعب خط الوسط دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة قدرت بنحو 45 مليون يورو. الفرحة كانت حينها ظاهرة على مدرب الفريق غونر سولسكاير وهو يستقبل لاعب كرة القدم الهولندي (23 عاما) مشددا أن "دوني يتوفر على مهارات فنية تمكنه من فرض وجوده داخل الفريق، وقوة شخصيته سوف تساعده على النجاح داخل مانشستر يونايتد".

لكن، ما أثبته الأيام كان عكس ذلك تماما. فالدولي الهولندي لم ينجح في فرض نفسه بين "الشياطين الحمر" بل وبقي أداؤه دون المستوى المطلوب، ما جعل سولسكاير يقلص إشراكه لسبع مباريات فقط منذ انطلاق الموسم. وفي مباراة السبت الماضي أمام تشيلسي بقي فان دي بيك على مقاعد البدلاء طيلة المباراة.

مشهد السبت، كان سببا بالنسبة لكبار رموز يونايتد لتوجيه سهام حادة إلى إدارة النادي. ويتعلق الأمر بالأسطورتين غاري نوفيل وباتريك إيفرا. اللاعبان المعتزلان وبلسان واحد أعربا كل من جهته، على أن صفقة الهولندي دي بيك "غير مفهومة" على الإطلاق، "لماذا تعاقدنا مع هذا الشاب؟ هو يتابع المباراة من مقاعد البدلاء!"، يقول إيفرا لقناة سكاي الرياضية الخاصة.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم لروي ساني ـ 50 مليون يورو لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم نابي كايتا ـ 70 مليون يورو بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة 105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م



نوفيل ذهب إلى أبعد من ذلك متحدثا عن قرارات "غير مسؤولة" عبر دفع كل هذه الأموال مقابل الحصول على خدمات لاعب لم يقدم أي شيء، مضيفا: "يبدو أنه (دي بيك) لم يكن بالأصل ضمن حسابات غونر سولسكاير الأولية. إنه لغر صغير، فطالما بقي خارج التشكيلة الأساسية أو لم يتم إشراكه كبديل. ولهذا سوف يتسائل اللاعب نفسه سوف عن معنى وجوده داخل الفريق".

سولسكاير من جهته، عقب على الاثنين باقتضاب، موجها إليهما القول: "لا تقلقا فوقته لم يأت بعد. سوف يحصل على فرصه".

يذكر أن فان دي بيك من الجيل الذي أعاد البريق لفريق أياكس أمستردام، إلى جانب دي يونغ وصديق طفولته نوري عبد الحق اللاعب الهولندي المغربي الذي يصارع المرض.

وقبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد أصرّ فان دي بيك على حمل القميص 34 مع الفريق الإنجليزي، لأنه ذات القميص الذي كان يحمله نوري عبد الحق مع فريق أياكس أمستردام قبيل إصابته عام 2017 بتلف خطير في الدماغ إثر سقوطه في مباراة ودية بين هولندا والنمسا. ومنذ ذلك الحين وهو عاجز عن الحركة أو الكلام ولا يتفاعل إطلاقا مع محيطه الخارجي.

و.ب