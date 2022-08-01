فرحة عارمة تجتاح جماهير الكرة النسائية في انجلترا

إيطاليا تهزم إنكلترا بركلات الترجيح لتحرز لقب كأس أوروبا 2020

أسدل المنتخب الإيطالي الستار على واحدة من أبرز نسخ البطولة الأوروبية (يورو 2020) بإحراز لقبه القاري الثاني بعدما فاز على نظيره الإنكليزي في عقر داره بالعاصمة لندن بركلات الترجيح، إثر تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي.