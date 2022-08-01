 فرحة عارمة تجتاح جماهير الكرة النسائية في انجلترا | DW الأخبار | DW | 01.08.2022

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DW الأخبار

فرحة عارمة تجتاح جماهير الكرة النسائية في انجلترا

فرحة عارمة بفوز المنتخب الانجليزي على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للمسابقة القارية (يورو 2022) لكرة قدم السيدات ليصبح أول لقب في تاريخ الفريق النسائي.

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