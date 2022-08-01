فرحة عارمة تجتاح جماهير الكرة النسائية في انجلترا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
فرحة عارمة بفوز المنتخب الانجليزي على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للمسابقة القارية (يورو 2022) لكرة قدم السيدات ليصبح أول لقب في تاريخ الفريق النسائي.
أسدل المنتخب الإيطالي الستار على واحدة من أبرز نسخ البطولة الأوروبية (يورو 2020) بإحراز لقبه القاري الثاني بعدما فاز على نظيره الإنكليزي في عقر داره بالعاصمة لندن بركلات الترجيح، إثر تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي.
أهدرت إسبانيا فوزا غاليا على السويد وسقطت في فخ التعادل السلبي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن كأس أوروبا في كرة القدم. ورغم الفرص العديدة بقي المنتخب الإسباني عاجزا عن دك الحصون السويدية.
صاحبت أعمال العنف المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم بين إنكلترا وإيطاليا والتي انتهت بفوز الأخيرة. وانهالت إساءات عنصرية في حق اللاعبين راشفورد وسانشو وساكا ذوي البشرة السوداء بسبب فشلهم في تسديد ركلات الترجيح.
ودع المنتخب الألماني كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 من دور الـ16 عقب خسارته أمام مستضيفه المنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين، في فوز هو الأول منذ 55 عاما للإنجليز على الألمان في الأدوار الإقصائية ولتلقى رحلة لوف نهاية حزينة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول