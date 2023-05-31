فرحة جمهور أشبيلية الأسباني بالفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم

أبطال أوروبا: هل يتمكن مانشستر سيتي من فك عقدة ريال مدريد؟

يبحث مانشستر سيتي الإنكليزي عن الاستفادة من عامل الأرض لفك عقدته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني، عندما يستضيفه الأربعاء على استاد الاتحاد في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.