فرحة جمهور أشبيلية الأسباني بالفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم

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عمت الفرحة جمهور أشبيلية الأسباني بعد الفوز على روما الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. أشبيلية حقق اللقب السابع ولم يخسر أي نهائي في هذه البطولة.
قاد حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو فريقه إشبيلية الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح على روما الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية.
شهد نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما تألق الحارس المغربي ياسين بونو الذي تصدى لركلتي جزاء مهديا بذلك اللقب الأوروبي السابع لناديه إشبيلية. وبهذا التتويج بات بونو وزميله النصيري أول عربيين يفوزان بلقبين أوروبيين.
يبحث مانشستر سيتي الإنكليزي عن الاستفادة من عامل الأرض لفك عقدته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني، عندما يستضيفه الأربعاء على استاد الاتحاد في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.
في ربع نهائي "أوروبا ليغ" لكرة القدم فرط مانشستر يونايتد في تقدمه على إشبيلية الإسباني، ونجح ليفركوزن في العودة وخطف التعادل من سان جيلواز البلجيكي، بينما خسر روما أمام فينورد الهولندي وفاز يوفنتوس على سبورتنغ لشبونة.
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