 فرحة جمهور أشبيلية الأسباني بالفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم | DW الأخبار | DW | 01.06.2023

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فرحة جمهور أشبيلية الأسباني بالفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم

عمت الفرحة جمهور أشبيلية الأسباني بعد الفوز على روما الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. أشبيلية حقق اللقب السابع ولم يخسر أي نهائي في هذه البطولة.

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