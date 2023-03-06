فرج أبيض فنان أمريكي سوري يحي حفلا في برلين دعما لضحايا الزلزال

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تتوالى المبادرات لجمع تبرعات من أجل المتضررين من الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا الشهر الماضي. إحدى هذه المبادرات قدمها الفنان الأمريكي من أصول سورية فرج أبيض عبر أمسية غنائية هنا في برلين
خلال فعالية أقيمت في برلين لإحياء ذكرى ضحايا زلزال تركيا وسوريا، قال الرئيس الألماني شتاينماير إن المتضررين في مناطق الزلزال سيحتاجون إلى المساعدة لفترة طويلة. وناشد شتاينماير القيادة السورية بتسهيل المساعدات الإنسانية.
لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.
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