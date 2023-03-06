 فرج أبيض فنان أمريكي سوري يحي حفلا في برلين دعما لضحايا الزلزال | DW الأخبار | DW | 06.03.2023

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فرج أبيض فنان أمريكي سوري يحي حفلا في برلين دعما لضحايا الزلزال

تتوالى المبادرات لجمع تبرعات من أجل المتضررين من الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا الشهر الماضي. إحدى هذه المبادرات قدمها الفنان الأمريكي من أصول سورية فرج أبيض عبر أمسية غنائية هنا في برلين

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