 فرايبورغ يهزم هامبورغ ويتأهل للمرة الأولى إلى نهائي كأس ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.04.2022

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رياضة

فرايبورغ يهزم هامبورغ ويتأهل للمرة الأولى إلى نهائي كأس ألمانيا

أصبح فرايبورغ على بعد خطوة من تحقيق أول لقب كبير في تاريخه بعدما صعد إلى نهائي كأس ألمانيا، بعد فوزه على هامبورغ الذي يلعب في الدرجة الثانية.

نيكولاس هوفلر لاعب فريبورغ (رقم 27) يتلقى التهاني من زملائه بعدما سجل في شباك هامبورغ في كأس ألمانيا (19/4/2022)

نيكولاس هوفلر لاعب فريبورغ (رقم 27) يتلقى التهاني من زملائه بعدما سجل في شباك هامبورغ في كأس ألمانيا (19/4/2022)

صعد فريق فرايبورغ للمرة الأولى إلى نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بعدما فاز 3 / 1 على فريق هامبورغ، الذي يلعب في الدرجة الثانية،  مساء الثلاثاء (19 أبريل/ نيسان 2022) في الدور قبل النهائي.

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وجاءت الأهداف الثلاثة لفرايبورغ خلال الشوط الأول من المباراة وسجلها نيلز بيترسن ونيكولاس هوفلر وفينتشينزو غريفو في الدقائق 11 و17 و35 ، وجاء هدف غريفو من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، رد هامبورغ بهدف وحيد سجله روبرت غلاتسل قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

ويلتقي فرايبورغ، الذي لم يسبق له التتويج بأي لقب كبير، في النهائي المقرر في 21 مايو/ أيار المقبل بالاستاد الأولمبي في برلين، مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين لايبزغ ويونيون برلين غدا الأربعاء.

ص.ش (د ب أ)

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