فرايبورغ يفوز على بريمن ويسجل الهدف 1000 في مشاركاته بالدوري

سجل فريق فرايبورغ الهدف رقم 1000 في تاريخ مشاركاته بالدوري الألماني لكرة القدم ، وحقق فوزا مثيرا على مضيفه فيردر بريمن 2 / 1 اليوم الأحد (16 نيسان/ أبريل 2023) في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل يونيون برلين مع بوخوم 1 / 1 .

واحتفل فرايبورغ بتحقيق الفوز رقم 250 في تاريخه بالدوري، بعدما حول تأخره بهدف أمام بريمن إلى الفوز 2 / 1 . وافتتح فيردر بريمن التسجيل في الثواني الأولى من الشوط الثاني، حيث شن ليوناردو بيتينكورت هجمة مرتدة وتوغل إلى منطقة الجزاء، ثم مرر الكرة إلى ماكسيميليان فيليب الذي أسكنها في الشباك. وفي الدقيقة 67، أدرك رونالد سالاي التعادل لفرايبورغ مسجلا الهدف رقم 1000 في تاريخ الفريق بالدوري، وذلك إثر تمريرة من لوكاس هولير.

انتهى لقاء بوخوم ويونيون برلين بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبعد أربع دقائق فقط، سجل هولير هدف الفوز لفرايبورغ ليهدي الفريق النقاط الثلاث للمباراة. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس مقلصا الفارق الذي يفصله عن لايبزغ ساحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة. أما فيردر بريمن، فقد تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق ثماني نقاط أمام شتوتغارت صاحب المركز السادس عشر، أقرب مراكز الهبوط.

وانفرد يونيون برلين بالمركز الثالث رافعا رصيده إلى 52 نقطة ومتفوقا بفارق نقطة واحدة أمام لايبزغ، بعدما تعادل 1 / 1 مع بوخوم الذي ارتفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر. وتقدم يونيون برلين بهدف سجله جوزيب يورانوفيتش في الدقيقة 45 ثم تعادل بوخوم بهدف للاعب كيفين ستوجر سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 55 . وشهدت الدقيقة 61 من المباراة طرد بول جاكيل من صفوف يونيون برلين لحصوله على الإنذار الثاني.

ع.خ/خ.س (د ب أ)