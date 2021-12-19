فرايبورغ يطعن على نتيجة مباراته مع بايرن.. والسبب؟

أعلن نادي فرايبورغ الألماني في بيان اليوم الاثنين (الرابع من أبريل/ نيسان 2022) أنه قرر الطعن ضد نتيجة المباراة التي خسرها أمام بايرن ميونيخ 1/ 4 يوم السبت الماضي بالدوري الألماني لكرة القدم، بعد أن شارك الفريق المنافس بـ12 لاعبا لبضعة ثوان.

وذكر فرايبورغ في بيانه أن قرار الطعن جاء "بعد محادثات مكثفة على مستويات متعددة وتقييم قانوني". في المقابل أكد النادي أنه "أصبح في معضلة دون أي ذنب له" حيث لم يكن له أي تأثير على الأحداث التي أحاطت بعملية الاستبدال.

وأضاف فرايبورغ أن اللوائح القانونية والإجرائية لاتحاد الكرة الألماني "تثقل كاهل النادي غير المتورط مطلقا في هذه الحالة فيما يتعلق بمسؤولية التعامل مع انتهاك واضح للقواعد".

ولعب بايرن ميونيخ لعدة ثوان في وجود 12 لاعبا داخل الملعب بعدما أخفق الجناح كينغسلي كومان في مغادرة الملعب أثناء إجراء تبديلين في الدقيقة 86.

وأشار فرايبورغ إلى أن إمكانية الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالخطأ الذي حدث وإرساء أساس قانوني مستقبلي لقضايا مماثلة كانت من بين الأسباب التي دفعت النادي إلى تقديم الاستئناف.

وحدثت المشكلة بعدما رفع الحكم المساعد لوحة تحمل الرقم القديم لكومان وليس رقمه الحالي (11) وذلك أثناء تقدم بايرن ميونخ 3/1.

يعتقد على نطاق واسع أن حكم المباراة كريستيان دينغرت سيفلت من العقاب.

وسوف تتعامل المحكمة الرياضية باتحاد الكرة الألماني الآن مع الواقعة، وأوضح اتحاد الكرة أن المحكمة ستحصل أولا على بيانات من الأطراف المعنية في إجراءات الطعن.

ويعتقد على نطاق واسع أن حكم المباراة كريستيان دينغرت سيفلت من العقاب، وفقا لما قاله مايكل فروليش رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الألماني، خلال ورشة عمل إعلامية.

وقال فروليش أن المسؤولية تقع بشكل جزئي أيضا على الحكم الرابع أرنو بلوس ومسؤولي بايرن ميونيخ.

ع.ح/أ.ح (د ب أ)