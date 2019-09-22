فرايبورغ يصعد للمركز الثالث في الدوري الألماني

افتتح فورتونا دوسلدورف التسجيل في الدقيقة 42 بفضل رأسية من روين هينيغز، رد عليها فرايبورغ بعد ثلاث دقائق عبر الفرنسي جوناثان شميد (45)، قبل أن يضيف المهاجم الشاب لوكا فالدشميت هدف الفوز بتسديدة من خارج المنطقة (81)، معوضا ركلة جزاء أضاعها زميله لوكا هولر في الدقيقة 64.

وحقق فرايبورغ، بطل ألمانيا عام 1907 فوزه الرابع هذا الموسم مقابل خسارة وتعادل، وتقدم للمركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الثاني وأمام شالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن، فيما يتصدر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية الترتيب برصيد 14 نقطة.

في المقابل مني دوسلدورف بخسارته الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل تعادل أمام فولسفبورغ 1-1 في المرحلة الرابعة، فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر المؤقت.

وفي ختام مباريات المرحلة زاد هرتا برلين من محن مضيفه كولن (كولونيا) المنقوص عدديا منذ الدقيقة 41 بعد طرد الإسباني خورخي ميري، فسحقه برباعية نظيفة. وهذه هي المباراة الثانية تواليا التي تهتز فيها شباك كولن برباعية بعدما سقط أمام حامل اللقب بايرن ميونيخ في المرحلة السابقة.

ورفع هرتا برلين عدد الفرق الفائزة خارج أرضها إلى 8 من أصل 9 مباريات، فيما انتهت الأخرى بين بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن بالتعادل 2-2، وهي المرة الأولى التي تحصل في الـ "بوندسليغا" بحسب شركة "أوبتا" للإحصاءات.

وحقق هرتا برلين فوزه الثاني تواليا بعد ثلاث خسارات، رافعا رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كولن الذي مني بخسارته الثالثة توالياً بعد بوروسيا مونشنغلادباخ 1- صفر وميونيخ برباعية نظيفة، والخامسة هذا الموسم مقابل فوز، عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)