فرايبورغ أحدثها.. انسحابات الأندية الألمانية تتوالى من إكس

بعد ناديي فيردر بريمن وسانت باولي، انسحب نادي فرايبورغ من منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم قد أعلن قبل أسبوع أنه سيحتفظ بحساباته على المنصة.

أعلن نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم انسحابه من منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. وبرر النادي قراره بأن "قيماً مثل التنوع والتسامح، والتي يدافع عنها النادي في لائحته التأسيسية، دهست بالأقدام على المنصة".

وبذلك، ينضم فرايبورغ إلى منافسيه في الدوري الألماني، وهما نادي فيردر بريمن، ونادي سانت باولي، اللذين أعلنا مؤخراً انسحابهما من منصة إكس.

وجاء في بيان الانسحاب الذي نشره النادي على منصة إكس وعلى موقعه الإلكتروني أن "التطرف المتسارع للمنصة يظهر من خلال سيل من الكراهية والتحريض ونظريات المؤامرة. ويكاد لم يعد هناك رقابة وعقوبات". ولفت البيان إلى أن ماسك "مسؤول شخصياً عن نشر وترويج العديد من هذه المحتويات". وأوضح نادي فرايبورغ أنه لم يعد يرغب في "الاستمرار بنفس النهج"، وأكد: "لا يمكن تبرير البقاء على هذه المنصة في ظل التطورات الحالية على منصة إكس".

ويأمل نادي فرايبورغ في أن ينضم متابعوه البالغ عددهم أكثر من 307 ألف متابع إلى منصة بلوسكاي التي انتقل إليها النادي، وهي نفس المنصة التي انتقل إليها أيضاً كل من فيردر بريمن وسانت باولي.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم قد أعلن قبل أسبوع أنه سيحتفظ بحساباته الرسمية المختلفة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، ولكنه أعرب عن قلقه بشأن الاتجاه الذي تتخذه منصة التواصل الاجتماعي تحت ملكية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تقريرا نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" اليومية قائلاً إن منصة إكس لا تزال منصة مهمة للتواصل مع جماهيره.

ويمتلك الاتحاد الألماني العديد من الحسابات على موقع إكس، منها الحساب الرسمي لمنتخب الرجال الذي تأسس في عام 2009 ويتابعه 3.2 مليون شخص.

خ.س/ف.ي (د ب أ)