فرانكفورت: 25 ألف شخص يحتجون ضد معرض السيارات الدولي

قدَّر منظمو المسيرة الاحتجاجية في ساحة معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، عدد المشاركين في المسيرة التي جرت اليوم (السبت 14 أيلول/ سبتمبر 2019) بنحو 25 ألف شخص. وأوضح المنظمون أن المشاركين في المسيرة المطالبة بتحول سريع نحو وسائل نقل صديقة للبيئة هم 18 ألف راكب دراجة و7000 مشاة.

ويطالب المتظاهرون بإعطاء الأولوية لركوب الدراجات وحركة المشاة والحافلات والسكك الحديدية بدلا من إعطائها لهذا النوع من السيارات. وكانت الشرطة أوصت سائقي السيارات بتجنب السير في وسط المدينة أو استخدام المواصلات العامة.

ويفتح أكبر معرض للسيارات في العالم اليوم أبوابه أمام الجمهور حتى 22 أيلول/ سبتمبر الجاري. ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات الاحتجاجية مظاهرة للمشاة ومسيرة كبيرة بالدراجات تجوب 13 طريقا على امتداد أكثر من 500 كيلومتر. ولم تعلن الشرطة بعد عن تقديرها لعدد للمشاركين، وقد تم إغلاق قطاعات من طريقين سريعين بشكل مؤقت لتخصيصها للمتظاهرين راكبي الدراجات.

وانضمت مجموعات معنية بحماية البيئة والمناخ إلى تحالف باسم "انزلوا من مركباتكم"، ويتهم التحالف قطاع السيارات بعدم بذل ما يكفي من الجهود من أجل التحول لاستخدام السيارات الكهربائية الخالية من العوادم، والاستمرار في الاعتماد على السيارات الرياضية رباعية الدفع المضرة بالمناخ.

م.م/ أ.ح (د ب ا)