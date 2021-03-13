فرانكفورت يوقف تقدم لايبزيغ ويحرمه من تشديد الخناق على بايرن

أوقف آينتراخت فرانكفورت انتفاضة مضيفه لايبزيغ، وحرمه من تشديد الخناق على بايرن ميونخ في السباق الساخن للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم بينهما، بعدما تعادل معه 1 / 1 اليوم الأحد (14 مارس/آذار 2021) في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وأسدى آينتراخت فرانكفورت، الساعي إلى احتلال مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خدمة جليلة لبايرن ميونيخ المتصدر، بانتزاعه التعادل من مضيفه لايبزيغ صاحب المركز الثاني.
وبات رصيد لايبزيغ 54 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ، في حين رفع فرانكفورت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، ليعزز من آماله في المشاركة في دوري الأبطال بصيغته الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، علما بانه حل وصيفا لريال مدريد الأسباني في نسخة 1960 من كأس الأندية الأبطال.
ونجح فرانكفورت بالتالي في وقف سلسلة من 6 انتصارات تواليا للايبزيغ الذي يقوده المدرب الشاب يوليان ناغلسمان.
وعلق المدير الرياضي في لايبزيغ ماركوس كروشه على نتيجة فريقه بقوله "كنا الطرف الأفضل على مدار الدقائق التسعين وحصلنا على أكبر عدد من الفرص وسددنا العديد من الكرات باتجاه المرمى لكننا واجهنا حارسا رائعا".
وكان بايرن ميونيخ قد تغلّب على فيردر بريمن 3-1 في مباراة شهدت معادلة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لرقم كلاوس فيشر كأفضل ثاني الهدافين في تاريخ البوندسليغا مع 268 هدفا.
باير ليفركوزن يواصل تقهقره
وواصل باير ليفركوزن تقهقره في الآونة الأخيرة، بتلقيه هزيمة أولى على أرضه أمام أرمينيا بيليفيلد منذ 2007 وجاءت بنتيجة 1-2. وبعدما كان من المنافسين على الصدارة لأسابيع عدة، دخل ليفركوزن مباراته مع بيليفيلد، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 2008-2009، على خلفية ست مباريات متتالية من دون فوز، بينها مباراتان خسرها في الدور الثاني لمسابقة "يوروبا ليغ"أمام يونغ بويز السويسري.
لكن فريق المدرب الهولندي بيتر بوس عجز عن العودة إلى سكة الانتصارات وسقط على أرضه أمام بيليفيلد للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2007 (1-2)، ليضيف هذه النتيجة المخيبة إلى خروجه أيضا في الثاني من شباط/فبراير من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الرابعة.
ومنذ تلك المباراة، لم يحقق ليفركوزن سوى فوز يتيم من أصل ثماني مباريات، ثم تعقدت أموره الأحد بخسارة أمام فرق لم يذق طعم الفوز لسبع مراحل متتالية قبل لقاء الأحد، وتحديدا منذ 20 كانون الثاني/يناير حين تغلب على شتوتغارت 3-صفر.
وابتعد أرمينيا بيليفيلد عن مراكز الهبوط في البطولة، بهذا الانتصار الأول له في البطولة منذ ما يقرب من شهرين، وينعش آماله في البقاء بالمسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.
ويدين بيليفيلد بفوزه السادس للموسم ومغادرته منطقة الخطر بصعوده إلى المركز الخامس عشر بـ22 نقطة، إلى الثنائي الياباني ريتسو دوان وماسايا أوكوغاوا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 17 و57 تواليا، فيما سجل هدف ليفركوزن الوحيد في وقت متأخر التشيكي باتريك شيك (85).
حقق شتوتغارت العائد إلى دوري الأضواء فوزا ثمينا على هوفنهايم.
وفي آخر مباراة أقيمت اليوم حقق شتوتغارت فوزا ثمينا على فريق هوفنهايم بهدفين دون رد وليرفع رصيده إلى 36 نقطة والمركز الثامن، في المقابل توقف رصيد هوفنهايم عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً
رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً
خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً
كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
4. يوب هاينكس: 220 هدفاً
قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً
بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً
جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
7. أولف كيرستن: 181 هدفاً
كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً
لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
9. ديتر مولر: 177 هدفاً
لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.
-
أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً
عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش