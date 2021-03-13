فرانكفورت يوقف تقدم لايبزيغ ويحرمه من تشديد الخناق على بايرن

أوقف آينتراخت فرانكفورت انتفاضة مضيفه لايبزيغ، وحرمه من تشديد الخناق على بايرن ميونخ في السباق الساخن للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم بينهما، بعدما تعادل معه 1 / 1 اليوم الأحد (14 مارس/آذار 2021) في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأسدى آينتراخت فرانكفورت، الساعي إلى احتلال مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خدمة جليلة لبايرن ميونيخ المتصدر، بانتزاعه التعادل من مضيفه لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

وبات رصيد لايبزيغ 54 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ، في حين رفع فرانكفورت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، ليعزز من آماله في المشاركة في دوري الأبطال بصيغته الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، علما بانه حل وصيفا لريال مدريد الأسباني في نسخة 1960 من كأس الأندية الأبطال.

ونجح فرانكفورت بالتالي في وقف سلسلة من 6 انتصارات تواليا للايبزيغ الذي يقوده المدرب الشاب يوليان ناغلسمان.

وعلق المدير الرياضي في لايبزيغ ماركوس كروشه على نتيجة فريقه بقوله "كنا الطرف الأفضل على مدار الدقائق التسعين وحصلنا على أكبر عدد من الفرص وسددنا العديد من الكرات باتجاه المرمى لكننا واجهنا حارسا رائعا".

وكان بايرن ميونيخ قد تغلّب على فيردر بريمن 3-1 في مباراة شهدت معادلة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لرقم كلاوس فيشر كأفضل ثاني الهدافين في تاريخ البوندسليغا مع 268 هدفا.

باير ليفركوزن يواصل تقهقره

وواصل باير ليفركوزن تقهقره في الآونة الأخيرة، بتلقيه هزيمة أولى على أرضه أمام أرمينيا بيليفيلد منذ 2007 وجاءت بنتيجة 1-2. وبعدما كان من المنافسين على الصدارة لأسابيع عدة، دخل ليفركوزن مباراته مع بيليفيلد، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 2008-2009، على خلفية ست مباريات متتالية من دون فوز، بينها مباراتان خسرها في الدور الثاني لمسابقة "يوروبا ليغ"أمام يونغ بويز السويسري.

لكن فريق المدرب الهولندي بيتر بوس عجز عن العودة إلى سكة الانتصارات وسقط على أرضه أمام بيليفيلد للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2007 (1-2)، ليضيف هذه النتيجة المخيبة إلى خروجه أيضا في الثاني من شباط/فبراير من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الرابعة.

ومنذ تلك المباراة، لم يحقق ليفركوزن سوى فوز يتيم من أصل ثماني مباريات، ثم تعقدت أموره الأحد بخسارة أمام فرق لم يذق طعم الفوز لسبع مراحل متتالية قبل لقاء الأحد، وتحديدا منذ 20 كانون الثاني/يناير حين تغلب على شتوتغارت 3-صفر.

وابتعد أرمينيا بيليفيلد عن مراكز الهبوط في البطولة، بهذا الانتصار الأول له في البطولة منذ ما يقرب من شهرين، وينعش آماله في البقاء بالمسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

ويدين بيليفيلد بفوزه السادس للموسم ومغادرته منطقة الخطر بصعوده إلى المركز الخامس عشر بـ22 نقطة، إلى الثنائي الياباني ريتسو دوان وماسايا أوكوغاوا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 17 و57 تواليا، فيما سجل هدف ليفركوزن الوحيد في وقت متأخر التشيكي باتريك شيك (85).

حقق شتوتغارت العائد إلى دوري الأضواء فوزا ثمينا على هوفنهايم.

وفي آخر مباراة أقيمت اليوم حقق شتوتغارت فوزا ثمينا على فريق هوفنهايم بهدفين دون رد وليرفع رصيده إلى 36 نقطة والمركز الثامن، في المقابل توقف رصيد هوفنهايم عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)