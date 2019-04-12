 فرانكفورت يقهر بنفيكا بثنائية ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي | عالم الرياضة | DW | 18.04.2019

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عالم الرياضة

فرانكفورت يقهر بنفيكا بثنائية ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

في إنجاز لم يحققه منذ نحو 40 عاما، صعد أينتراخت فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي. ويواجه فرانكفورت تشيلسي في الدور المقبل، بينما يصطدم أرسنال مع فالنسيا في نفس الدور.

Fußball UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon (Reuters//R. Orlowski)

صعد نادي أينتراخت فرانكفورت، بطل كأس ألمانيا، للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "أوروبا ليغ" بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الخميس (18 أبريل/ نيسان 2019) في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين يوم الخميس الماضي بالعاصمة البرتغالية لشبونة انتهى بفوز بنفيكا 4 / 2، ليصعد الفريق الألماني للمربع الذهبي، بعد تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب طبقا للائحة البطولة. وبهذا يصل فرانكفورت لأول مرة منذ عام 1980 إلى نصف نهائي بطولة أوروبية.

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لاحقت عقدة التعادلات اينتراخت فرانكفورت بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات المرحلة الـ22 من الدوري الألماني (بوندسليغا)، فيما فاز ليفركوزن على ضيفه دوسيلدورف. (17.02.2019)

استغل اينتراخت فرانكفورت الوضع الصعب لضيفه هانوفر من أجل تحقيق فوزه الثاني فقط هذا الموسم، والذي جاء بنتيجة كبيرة في المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم. كما فاز أوغسبورغ على فرايبورغ بالنتيجة ذاتها. (30.09.2018)

في نهائي كأس ألمانيا بالملعب الأولمبي ببرلين امتزجت أجواء الفرح بالدموع التي ذرفها الجانبان الفائز فرانكفورت ومدربه كوفاتش"الذي لا يتحكم بدموعه"، وحزن فريقه الجديد بايرن ميونيخ الذي أهدر فرصة الفوز بالكأس. (20.05.2018)

وافتتح فيليب كوستيتش التسجيل في الدقيقة 36، فيما تكفل سباستيان روده بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليقود فريقه لمواصلة مغامرته في المسابقة.

وضرب فرانكفورت موعدا في الدور قبل النهائي مع تشيلسي الانجليزي، الذي تخطى عقبة فريق سلافيا براغ في دور الثمانية.

كما صعد فالنسيا للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لأول مرة في خمس سنوات بعد فوز سهل 2-صفر على ضيفه ومواطنه الإسباني فياريال تحت أمطار غزيرة اليوم الخميس ليكمل انتصارا 5-1 في مجموع المباراتين. وسيلتقي فالنسيا مع أرسنال بقيادة مدربه السابق أوناي إيمري في الدور قبل النهائي. وكان أرسنال قد تأهل الليلة أيضا لهذا الدور بفوز مريح 1-صفر خارج أرضه أمام نابولي الإيطالي لينتهي التمثيل الايطالي في المسابقات القارية هذا الموسم. وكان أرسنال قد فاز في لقاء الذهاب 2- صفر.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)

 

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