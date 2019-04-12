فرانكفورت يقهر بنفيكا بثنائية ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

صعد نادي أينتراخت فرانكفورت، بطل كأس ألمانيا، للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "أوروبا ليغ" بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الخميس (18 أبريل/ نيسان 2019) في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين يوم الخميس الماضي بالعاصمة البرتغالية لشبونة انتهى بفوز بنفيكا 4 / 2، ليصعد الفريق الألماني للمربع الذهبي، بعد تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب طبقا للائحة البطولة. وبهذا يصل فرانكفورت لأول مرة منذ عام 1980 إلى نصف نهائي بطولة أوروبية.

وافتتح فيليب كوستيتش التسجيل في الدقيقة 36، فيما تكفل سباستيان روده بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليقود فريقه لمواصلة مغامرته في المسابقة.

وضرب فرانكفورت موعدا في الدور قبل النهائي مع تشيلسي الانجليزي، الذي تخطى عقبة فريق سلافيا براغ في دور الثمانية.

كما صعد فالنسيا للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لأول مرة في خمس سنوات بعد فوز سهل 2-صفر على ضيفه ومواطنه الإسباني فياريال تحت أمطار غزيرة اليوم الخميس ليكمل انتصارا 5-1 في مجموع المباراتين. وسيلتقي فالنسيا مع أرسنال بقيادة مدربه السابق أوناي إيمري في الدور قبل النهائي. وكان أرسنال قد تأهل الليلة أيضا لهذا الدور بفوز مريح 1-صفر خارج أرضه أمام نابولي الإيطالي لينتهي التمثيل الايطالي في المسابقات القارية هذا الموسم. وكان أرسنال قد فاز في لقاء الذهاب 2- صفر.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)