 فرانكفورت يقلب الطاولة على دوسلدورف وبريمن يجتاز أوغسبورغ | عالم الرياضة | DW | 01.09.2019

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عالم الرياضة

فرانكفورت يقلب الطاولة على دوسلدورف وبريمن يجتاز أوغسبورغ

حول آينتراخت فرانكفورت تأخره صفر مقابل 1 أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف إلى انتصار ثمين 2 / 1 في ختام المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم التي شهدت فوز فيردر بريمن 3 / 2 على ضيفه أوغسبورغ.

Fußball Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Duesseldorf (Bongarts/Getty Images/A. Grimm)

ارتفع رصيد فرانكفورت إلى ست نقاط في المركز السابع، في حين تجمد رصيد دوسلدورف الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في المسابقة عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر. وانتهى الشوط الأول بتقدم دوسلدورف بهدف جاء عن طريق لاعبه روين هيننينغز في الدقيقة الـ 36.

وفي الشوط الثاني في المباراة التي جرت اليوم الأحد (الأول من أيلول/ سبتمبر 2019) شدد فرانكفورت من هجماته، ليحرز لاعبه باس دوست هدف التعادل في الدقيقة 57، فيما سجل البرتغالي غونسالو باسيينسيا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الـ 86.

Fußball Bundesliga | Werder Bremen vs. FC Augsburg (picture-alliance/dpa/C. Jaspersen)

بريمن حقق فوزه الأول هذا الموسم.

وحقق فيردر بريمن انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومثيرا 3 / 2 على ضيفه أوغسبورغ في وقت سابق اليوم.

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وحصد بريمن أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة خلال الموسم الحالي بعد خسارته في أول مباراتين، ليرتقي إلى المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد أوغسبورغ الذي مازال عاجزا عن تحقيق أي فوز حتى الآن عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وتقدم بريمن مبكرا بهدف عن طريق نجمه الياباني يويا أوساكو في الدقيقة السادسة، لكن روبن فارغاس أدرك التعادل سريعا لأوغسبورغ في الدقيقة 12.

وأعاد جوشوا سارجنت التقدم لبريمن من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 21، قبل أن تتضاعف معاناة أوغسبورغ الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه السويسري ستيفان ليشتستاينر في الدقيقة الـ 34.

ورغم النقص العددي أحرز فارغاس هدف التعادل لأوغسبورغ في الدقيقة 46، غير أن أوساكو ارتدى ثوب الإجادة، بعدما سجل هدف الفوز الثمين لبريمن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ 67.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

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