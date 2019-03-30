فرانكفورت يفوز على شتوتغارت ويتصدر للمركز الرابع

قفز فريق آينتراخت فرانكفورت للمركز الرابع بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه، اليوم الأحد (31 آذار/ مارس 2019)، على ضيفه شتوتغارت 3 / صفر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري والتي شهدت فوز شالكه على هانوفر 1 / صفر.

وسجل أهداف فرانكفورت فيلي كوستيتش (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و64 ولوكا جوفيتش في الدقيقة 84.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين توقف رصيد شتوتغارت عند 20 نقطة في المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في دوري الأضواء.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع عشر لفرانكفورت في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة عشر لشتوتغارت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق شالكه أول انتصار له بعد أربع هزائم متتالية بالدوري، بالفوز على مضيفه هانوفر 1 / صفر. ويدين شالكه بالفضل في هذا الفوز للاعب سوات سيردار، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39. ورفع شالكه رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لشالكه في المباراة الثانية للمدرب المؤقت هوب ستيفنز بعد ثماني مباريات بدون أي انتصار تلقى خلالها ست هزائم وحقق تعادلين، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة على التوالي لهانوفر.

ويعد هذا الفوز هو السابع لشالكه في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 15 مباراة والتعادل في خمس منها، فيما تعد هذه الهزيمة هي التاسعة عشر لهانوفر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات فقط والتعادل في خمس مباريات.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ)