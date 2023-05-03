فرانكفورت يفلت من فخ شتوتغارت ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

صعد آينتراخت فرانكفورت للمباراة النهائية في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه شتوتغارت، اليوم الأربعاء (الثالث من مايو/ أيار 2023)، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وعلى ملعب (مرسيدس بينز أرينا)، بادر شتوتغارت بالتسجيل عن طريق تياغو توماس في الدقيقة 19، لكن إيفان نديكا منح التعادل لإينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 51.

وأضاف الياباني دايتشي كامادا الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 55، فيما تكفل الفرنسي الدولي راندال كولو مواني بتسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وأشعل شتوتغارت المباراة من جديد، بعدما أحرز إنزو ميلوت الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات من جانب الفريق المضيف إدراك التعادل والدفع باللقاء للوقت لإضافي ولكن دون فائدة.

وأنهى شتوتغارت المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بورنا سوسا في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

بادر شتوتغارت بالتسجيل عن طريق تياغو توماس في الدقيقة 19.

وأصبح هذا هو الفوز الثاني لفرانكفورت على شتوتجارت في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 3 / 1 في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، على ذات الملعب في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن يتعادل معه 1 / 1 في فرانكفورت بالمسابقة نفسها في آذار/مارس الماضي.

وبهذا الانتصار، ضرب فرانفكورت موعدا في المباراة النهائية، التي تُقام في الثالث من يونيو/ حزيران القادم بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، مع لايبزيغ (حامل اللقب)، الذي تغلب 5 / 1 على مضيفه فرايبورغ، أمس الثلاثاء، في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

ع.ح/ أ.ح (د ب أ)