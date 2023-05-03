فرانكفورت يفلت من فخ شتوتغارت ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

صعد آينتراخت فرانكفورت للمباراة النهائية في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه شتوتغارت، اليوم الأربعاء (الثالث من مايو/ أيار 2023)، في الدور نصف النهائي للمسابقة.
وعلى ملعب (مرسيدس بينز أرينا)، بادر شتوتغارت بالتسجيل عن طريق تياغو توماس في الدقيقة 19، لكن إيفان نديكا منح التعادل لإينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 51.
وأضاف الياباني دايتشي كامادا الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 55، فيما تكفل الفرنسي الدولي راندال كولو مواني بتسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.
وأشعل شتوتغارت المباراة من جديد، بعدما أحرز إنزو ميلوت الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات من جانب الفريق المضيف إدراك التعادل والدفع باللقاء للوقت لإضافي ولكن دون فائدة.
وأنهى شتوتغارت المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بورنا سوسا في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.
بادر شتوتغارت بالتسجيل عن طريق تياغو توماس في الدقيقة 19.
وأصبح هذا هو الفوز الثاني لفرانكفورت على شتوتجارت في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 3 / 1 في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، على ذات الملعب في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن يتعادل معه 1 / 1 في فرانكفورت بالمسابقة نفسها في آذار/مارس الماضي.
وبهذا الانتصار، ضرب فرانفكورت موعدا في المباراة النهائية، التي تُقام في الثالث من يونيو/ حزيران القادم بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، مع لايبزيغ (حامل اللقب)، الذي تغلب 5 / 1 على مضيفه فرايبورغ، أمس الثلاثاء، في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.
ع.ح/ أ.ح (د ب أ)
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
حسن حسن صالحميدزيتش
مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ديدي
ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
اوله بچورنموس
المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
سيرغي بارباريس
بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
رافينيا
اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
لوكاس بيتشيك
لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
زي روبيرتو (بالأبيض)
زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
فداد إبيزفيتش
خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ليفان كوبيشفيلي
في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
خليل ألتينتوب
لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
نالدو
أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ماكوتو هاسيبي
الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
دانييل كاليغوري
لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
روبرت ليفاندوفسكي
يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
كلاوديو بيزارو
بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.