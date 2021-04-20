فرانكفورت يتعثر في صراعه الأوروبي وفرايبورغ يعمق جراح كولن

بعد تعادله اليوم (التاسع من مايو/ أيار 2021) أمام مضيفه ماينتس، فشل فرانكفورت في استعادة المركز الرابع المؤهل إلى المسابقة القارية الأم من مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الفائز على لايبزيغ الثاني 3-2 السبت. وساهم النادي "الأصفر والأسود" بتتويج بايرن ميونيخ بلقبه التاسع توالياً حتى قبل أن يلعب الأخير في وقت لاحق من اليوم ذاته أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، ليكتسحه بنتيجة 6-2.

وتجمد رصيد فرانكفورت عند 57 نقطة في المركز الخامس متأخراً بفارق نقطة عن دورتموند الرابع، ليحتدم الصراع بينهما قبل مرحلتين من النهاية.

في المقابل، ابتعد ماينتس أكثر عن مناطق الهبوط للدرجة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية لتفادي الهبوط.

من مباراة هيرتا برلين وبيلفيلد التي انتهت بالتعادل السلبي

وكان بيليفيلد تعادل سلباً مع مضيفه هرتا برلين في وقت لاحق، علماً أن الاخير يحتل المركز الرابع عشر بنفس الرصيد من النقاط (31) في سباق تفادي اللحاق بشالكه صاحب المركز الأخير الى الدرجة الثانية. وتأخر فرانكفورت حتى الدقيقة 85، بعدما افتتح ماينتس التسجيل في الدقيقة 11 بفضل النمسوي كريم أونيسيو، قبل أن يعادل بفضل البديل الاسترالي أجدين هروستيتش.

في المباراة الثانية، سجل نيلس بيترسن (18) والبوسني إرمدين ديميروفيتش (20) والإيطالي فينتشنسو غريفو (90+3) والفرنسي جوناثان شميد (90+6) أهداف فرايبورغ، والسويدي سيباستيان أندرسون (49) هدف كولن.

وأخمد فرايبورغ صحوة كولن المتأخرة في سعيه إلى تفادي الهبوط فألحق به الخسارة السابعة عشرة هذا الموسم والأول بعد فوزين متتاليين، فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين خلف كل من بيليفيلد وفيردر بريمن وهرتا برلين.

في المقابل، عاد فرايبورغ إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارة فرفع رصيده إلى 44 نقطة مستعيداً المركز التاسع من شتوتغارت الفائز على أوغسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة. وضرب فرايبورغ بقوة في الشوط الأول بتسجيله هدفين في دقيقتين عبر بيترسن مستغلاً خطأً فادحاً للمدافع التونسي إلياس السخيري (18) وديميروفيتش بتسديدة من مسافة قريبة (20).

فرايبورغ يعمق جراح كولن بتغلبه عليه برباعية في ميدانه

وعاد كولن بقوة في الشوط الثاني وقلص الفارق بعد أربع دقائق على انطلاقته عبر أندرسون (49)، ثم سنحت فرصة ذهبية أمامه لإدراك التعادل عندما حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة اسماعيل جاكوبس داخل المنطقة من لوكاس كوبلر لكن السلوفاكي أوندري دودا سددها عالية في المدرجات الخالية (61).

وسجل كولن هدفاً في الوقت بدل الضائع بيد أن الحكم ألغاه بداعي لمسة يد على يوناس هيكتور رغم أن الإعادة بالفيديو أثبتت لمسه الكرة بالكتف. واستغل الضيوف بعدها تذمر لاعبي أصحاب الأرض وسجلوا هدفين عبر غريفو (90+3) وشميد (90+6).

ع.ش/إ.ع (أ ف ب، د ب أ)