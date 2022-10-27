فرانكفورت.. العثور على جثة داخل حجرة معدات طائرة قادمة من إيران!

وفق ما نقلت مجلة "بيلد" الألمانية، ووسائل إعلام ألمانية أخرى تم العثور على جثة رجل بداخل حجرة معدات الهبوط في طائرة قادمة من إيران في مطار فرانكفورت.

وقال متحدث باسم الشرطة إن موظفين بالمطار اكتشفوا وجود جثة رجل يوم أمس الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول أثناء قيامهم بأعمال الصيانة المعتادة بداخل الطائرة وبالتحديد في حجرة معدات هبوط الطائرة.

وبحسب موقع مجلة "بيلد" الألمانية، أقلعت طائرة " لوفتهانزا " من العاصمة الإيرانية طهران في ساعة مبكرة من صباح أمس. وبحسب المتحدث باسم الشرطة، هبطت الطائرة في فرانكفورت بعد الساعة الخامسة صباحا.

وفق الجدول الزمني، تستغرق الرحلة المباشرة على هذا الطريق خمس ساعات ونصف الساعة.

ويسير التحقيق في هذه الحادثة في سرية تامة حتى الآن، إذ لم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل بعد، ومن ضمنها هوية الرجل.

في المقابل تم إلغاء رحلة من شركة "لوفتهانزا " قادمة من طهران إلى فرانكفورت صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين الأول وفق خطة الرحلة.

يذكر أن إيران تشهد موجة احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية، جينامهسا أميني.

و بعد مرور أربعين يوماً على وفاتها تجمع أكثر من 10 آلاف شخص في بلدة سقز، مسقط رأس أميني وحدها، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا". و دعا النشطاء إلى احتجاجات على مستوى البلاد. كما وردت أنباء عن احتجاجات في 33 مدينة إيرانية على الأقل.

إ.م/ع.ج.م