 ″فرانس فوتبول″ تتوج كيليان مبابي الأفضل لهذا العام | عالم الرياضة | DW | 26.12.2018

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عالم الرياضة

"فرانس فوتبول" تتوج كيليان مبابي الأفضل لهذا العام

بعد سنة مميزة بزغ فيها نجمه إلى جانب ميسي ورونالدو ومودريتش آخر الفائزين بالكرة الذهبية، بطل العالم الفرنسي كيليان مبابي يفوز بأهم جائزة تمنح على المستوى الوطني من قبل مجلة فرانس فوتبول.

Fußball Länderspiel Frankreich - Island (picture-alliance/dpa/AP/D. Vincent)

توجت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة المهاجم كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان على عرش الكرة الفرنسية، باختياره أفضل لاعب كرة قدم في فرنسا لهذا العام.

ويأتي ذلك بعد أن أنهى النجم الذي دخل عقده الثاني حديثا، أفضل سنة في مسيرته الرياضية إلى غاية الآن، إذ أنه فاز مع فريقه الباريسي بلقب الدوري وبطولة الكأس الفرنسية. ومع منتخب بلاده توج بطلا للعالم في مونديال الصيف الماضي الذي احتضنته روسيا.

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يذكر أن مبابي كان قد حلّ ثانيا في تصنيف المجلة ذاتها العام الماضي، وذلك خلف لاعب تشيلسي نغولو كانتي.

وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز التي تمنح في فرنسا في عالم كرة القدم. وإلى جانب مبابي وكانتي، حصل عليها أيضا مهاجم أتلتيكو مدريد أنطان غريزمان في عام 2016، وبليز ماتويدي عام 2015، وقبلهما فرانك ريبري ثلاث مرات وذلك في الأعوام 2007 و2008 و2013.

أما من حصل على أعلى عدد من الألقاب فهو المدرب الحالي فريق موناكو الفرنسي تييري هنري وذلك خمس مرات في عام 2000، ثم ما بين عامي 2003 و2006.

و.ب

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