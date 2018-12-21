"فرانس فوتبول" تتوج كيليان مبابي الأفضل لهذا العام

توجت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة المهاجم كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان على عرش الكرة الفرنسية، باختياره أفضل لاعب كرة قدم في فرنسا لهذا العام.

ويأتي ذلك بعد أن أنهى النجم الذي دخل عقده الثاني حديثا، أفضل سنة في مسيرته الرياضية إلى غاية الآن، إذ أنه فاز مع فريقه الباريسي بلقب الدوري وبطولة الكأس الفرنسية. ومع منتخب بلاده توج بطلا للعالم في مونديال الصيف الماضي الذي احتضنته روسيا.

مشاهدة الفيديو 03:43 بث مباشر الآن 03:43 دقيقة شارك مبابي لاعب أمه جزائرية أسهم بفوز فرنسا بمونديال روسيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/31lme مبابي لاعب أمه جزائرية أسهم بفوز فرنسا بمونديال روسيا

يذكر أن مبابي كان قد حلّ ثانيا في تصنيف المجلة ذاتها العام الماضي، وذلك خلف لاعب تشيلسي نغولو كانتي.

وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز التي تمنح في فرنسا في عالم كرة القدم. وإلى جانب مبابي وكانتي، حصل عليها أيضا مهاجم أتلتيكو مدريد أنطان غريزمان في عام 2016، وبليز ماتويدي عام 2015، وقبلهما فرانك ريبري ثلاث مرات وذلك في الأعوام 2007 و2008 و2013.

أما من حصل على أعلى عدد من الألقاب فهو المدرب الحالي فريق موناكو الفرنسي تييري هنري وذلك خمس مرات في عام 2000، ثم ما بين عامي 2003 و2006.

و.ب