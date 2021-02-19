 ″فرانزي″.. روبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني ″راب″ بالألمانية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 19.02.2021

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علوم وتكنولوجيا

"فرانزي".. روبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني "راب" بالألمانية

ينهمك "فرانزي" في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كورونا، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تتمثل في الترويح عن المرضى وطاقم العمل.

ممرضة تراقب الروبوت فرانزيسكا وهو يؤدي عمله في مكان في مستشفى بمدينة ميونيخ الألمانية

ممرضة تراقب الروبوت "فرانزيسكا" وهو يؤدي عمله في مكان في مستشفى بمدينة ميونيخ الألمانية

يبادر الروبوت "فرانزيسكا" بالألمانية كل من يعترض طريقه المبرمج سلفاً، سائلاً بصوته الأنثوي الحاد "هل يمكنك التنحي جانبا أرجوك؟ عليّ أن أنظّف"، فهو يتولى عملية التنظيف  في المستشفى.

وإذا لم يمتثل أحد ما، عندها يردّد الروبوت بإصرار رافعاً صوته الأنثوي "عليك أن تتنحّى! أريد فعلاً أن أنظّف!" وفي حال لم يكن ذلك كافياً، يبدأ الإنسان الآلي بذرف دموع رقميّة تنساب من مصباحين يمثلان عينيه، فيتبدّل لونهما.

تقول كونستانس ريتلر من شركة دكتور ريتلر التي تتولى تنظيف مستشفى نويبرلاخ "مع انتشار الوباء، باتت الزيارات محظورة، فيقوم (الروبوت) فرانزي بالتمويه قليلاً عن المرضى".

يجوب فرانزي ثلاث مرات في النهار ردهة المدخل في المستشفى، مجهّزاً بممسحة آلية بدل رجليه.  ويستلطف المرضى  ذلك الإنسان الآلي الذي لا يزيد ارتفاعه عن متر، فيصوّره بعضهم فيما يحادثه بعضهم الآخر. تصيح سيّدة مسنّة حين ترى فرانزي "ها هي صديقتي!".

تقول تانيا زاخيرل مسؤولة التنظيف في المستشفى وهي تبتسم "كانت إحدى المريضات مؤخراً تنزل ثلاث مرات في اليوم لتتحدث" مع الروبوت.

"ولد" الروبوت فرانزي في شركة في سنغافورة، وكان اسمه في البداية "إيلا" وكان يتكلم الإنكليزيّة قبل أن يصل إلى ميونيخ في مطلع العام. لكن بات الإنسان الآلي يتكلّم الألمانية بطلاقة، فيقول بهذه اللغة لمحادثيه "لا أريد أن أكبر أبداً"، مبديا ولعه بمهام التنظيف. كما يمكنه عند الطلب أداء أغنية راب أو بعض الأغاني الألمانيّة الكلاسيكية.

وفي مواجهة مخاوف البعض من أن يحلّ فرانزي محلّ موظفين حقيقيين، تؤكد كونستانس ريتلر أن هذا ليس الهدف. فمهمة المساعد الآلي هي "مساندة" زملائه البشر الذين يصعب عليهم القيام بهذا العمل في ظل القيود المفروضة لمكافحة تفشي الجائحة.

وتقول "مع انتشار الوباء، ينبغي القيام بالكثير من عمليات التعقيم في المستشفيات. ويمكن لموظفينا التركيز على ذلك فيما يهتم فرانزي بالأرضية".

وفي مطلق الأحوال، ثمة حدود لما يمكن للآلة القيام به، فلا يمكنها مثلاً الوصول إلى الزوايا، وإن اصطدمت بحاجز، تبقى مسمرة وتجهش بالبكاء، إلى أن يحضر إنسان ويساعدها على الخروج من المأزق.

وبعد مرحلة تجريبية استمرّت أسابيع عدّة، يبدو أن المستشفى تبنّى فرانزي، فقررت شركة ريتلر الاحتفاظ به رغم كلفة هذا المساعد الآلي البالغة أربعين ألف يورو.

ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب)

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