"فرامل البهجة".. عبارات من حركة المرور يستخدمها الألمان!
عبارات وجمل شائعة لدى الألمان قد تثير دهشة من يسمعها للمرة الأولى.هذه العبارات تتضمن مصطلحات من عالم السيارات وحركة المرور وقد تستخدم للسخرية، للتعبير عن الدهشة، أو الشعور بالحماس أو الغضب.
"تحدق مثل سيارة" Wie ein Auto gucken
عند الدهشة يفتح المرء فمه بشكل كبير وتصبح عيناه أوسع. تعابير الوجه هذه يشبهها خيال الألمان بمقدمة السيارة. فالمصابيح الأمامية المستديرة الكلاسيكية تبدوان مثل عينان واسعتان و إطار مبرد المحرك مثل فم عريض.
"اخفض السرعة" Einen Gang zurückschalten
هذا التعبير لا يقتصر على التباطئ أثناء القيادة، بل يشير أيضاً إلى السرعة التي يسير بها البعض في الحياة بشكل عام.
"على 180“ Auf 180 sein
تعبيرعام يستخدم في وصف الأشخاص المنفعلين للغاية. والسرعة العالية نسبياً عند قيادة السيارة تتحول إلى غضب كبير.
"اضغط على دواسة البنزين" Gas geben
من يجلس خلف مقود القيادة وهو في عجلة من أمره، يضغط على دواسة البنزين لزيادة السرعة. و"اضغط على دواسة البنزين" هي أيضاً مقولة شائعة في الحياة اليومية من أجل رفع الحماسة والتحفيز: لا تضيعوا الوقت، امضوا قدماً!
"فرامل البهجة" Spaßbremse
أي شخص يسلب الفرحة من الآخرين هو مفسد للفرحة ويقوم حرفياً بفرملة متعة وبهجة الآخرين. من خلال هذا التصرف و تركيزه على المشاكل وانعدام حس الفكاهة لديه، يصبح الشخص غير محبوب.
"خدش المنعرج" Die Kurve kratze
..التعبير يعني "افعل شيئاً في اللحظة الأخيرة“ أو "ابتعد بشكل سريع". وهو الشيء الوحيد الذي يمكن للخنزير في الصورة فعله الآن. التعبير مأخوذ من حركة المرور على الطريق. كما أنه يعود إلى خدش العربات عند الانعطاف في الشوارع الضيقة.
"على مسار التجاوز" Auf der Überholspur
من يقف على مسار التجاوز، يكون في الصدارة. من ناحية أخرى، الحياة على مسار التجاوز تكون حياة غير هادئة وحيوية.
إعداد: داغمار برايتينباخ/ إ.م
"تحدق مثل سيارة" Wie ein Auto gucken
عند الدهشة يفتح المرء فمه بشكل كبير وتصبح عيناه أوسع. تعابير الوجه هذه يشبهها خيال الألمان بمقدمة السيارة. فالمصابيح الأمامية المستديرة الكلاسيكية تبدوان مثل عينان واسعتان و إطار مبرد المحرك مثل فم عريض.
"اخفض السرعة" Einen Gang zurückschalten
هذا التعبير لا يقتصر على التباطئ أثناء القيادة، بل يشير أيضاً إلى السرعة التي يسير بها البعض في الحياة بشكل عام.
"على 180“ Auf 180 sein
تعبيرعام يستخدم في وصف الأشخاص المنفعلين للغاية. والسرعة العالية نسبياً عند قيادة السيارة تتحول إلى غضب كبير.
"اضغط على دواسة البنزين" Gas geben
من يجلس خلف مقود القيادة وهو في عجلة من أمره، يضغط على دواسة البنزين لزيادة السرعة. و"اضغط على دواسة البنزين" هي أيضاً مقولة شائعة في الحياة اليومية من أجل رفع الحماسة والتحفيز: لا تضيعوا الوقت، امضوا قدماً!
"فرامل البهجة" Spaßbremse
أي شخص يسلب الفرحة من الآخرين هو مفسد للفرحة ويقوم حرفياً بفرملة متعة وبهجة الآخرين. من خلال هذا التصرف و تركيزه على المشاكل وانعدام حس الفكاهة لديه، يصبح الشخص غير محبوب.
"خدش المنعرج" Die Kurve kratze
..التعبير يعني "افعل شيئاً في اللحظة الأخيرة“ أو "ابتعد بشكل سريع". وهو الشيء الوحيد الذي يمكن للخنزير في الصورة فعله الآن. التعبير مأخوذ من حركة المرور على الطريق. كما أنه يعود إلى خدش العربات عند الانعطاف في الشوارع الضيقة.
"على مسار التجاوز" Auf der Überholspur
من يقف على مسار التجاوز، يكون في الصدارة. من ناحية أخرى، الحياة على مسار التجاوز تكون حياة غير هادئة وحيوية.
إعداد: داغمار برايتينباخ/ إ.م