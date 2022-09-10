 "فرامل البهجة".. عبارات من حركة المرور يستخدمها الألمان! | جميع المحتويات | DW | 23.01.2023

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ثقافة ومجتمع

"فرامل البهجة".. عبارات من حركة المرور يستخدمها الألمان!

عبارات وجمل شائعة لدى الألمان قد تثير دهشة من يسمعها للمرة الأولى.هذه العبارات تتضمن مصطلحات من عالم السيارات وحركة المرور وقد تستخدم للسخرية، للتعبير عن الدهشة، أو الشعور بالحماس أو الغضب.

  • Ein weißer VW Käfer 1200, Baujahr 1965, mit zwei Insassen

    "تحدق مثل سيارة" Wie ein Auto gucken

    عند الدهشة يفتح المرء فمه بشكل كبير وتصبح عيناه أوسع. تعابير الوجه هذه يشبهها خيال الألمان بمقدمة السيارة. فالمصابيح الأمامية المستديرة الكلاسيكية تبدوان مثل عينان واسعتان و إطار مبرد المحرك مثل فم عريض.

  • Ein Mensch liegt in einer Hängematte, die am Ast hängt, Stadt im Hintergrund

    "اخفض السرعة" Einen Gang zurückschalten

    هذا التعبير لا يقتصر على التباطئ أثناء القيادة، بل يشير أيضاً إلى السرعة التي يسير بها البعض في الحياة بشكل عام.

  • King Kong, Riesenaffe brüllt

    "على 180“ Auf 180 sein

    تعبيرعام يستخدم في وصف الأشخاص المنفعلين للغاية. والسرعة العالية نسبياً عند قيادة السيارة تتحول إلى غضب كبير.

  • Frau mit wehendem Mantel läuft zur U-Bahn

    "اضغط على دواسة البنزين" Gas geben

    من يجلس خلف مقود القيادة وهو في عجلة من أمره، يضغط على دواسة البنزين لزيادة السرعة. و"اضغط على دواسة البنزين" هي أيضاً مقولة شائعة في الحياة اليومية من أجل رفع الحماسة والتحفيز: لا تضيعوا الوقت، امضوا قدماً!

  • Diverse Hinweisschilder mit Sicherheitsregeln

    "فرامل البهجة" Spaßbremse

    أي شخص يسلب الفرحة من الآخرين هو مفسد للفرحة ويقوم حرفياً بفرملة متعة وبهجة الآخرين. من خلال هذا التصرف و تركيزه على المشاكل وانعدام حس الفكاهة لديه، يصبح الشخص غير محبوب.

  • Löwe jagt Warzenschwein

    "خدش المنعرج" Die Kurve kratze

    ..التعبير يعني "افعل شيئاً في اللحظة الأخيرة“ أو "ابتعد بشكل سريع". وهو الشيء الوحيد الذي يمكن للخنزير في الصورة فعله الآن. التعبير مأخوذ من حركة المرور على الطريق. كما أنه يعود إلى خدش العربات عند الانعطاف في الشوارع الضيقة.

  • Autobahn bei Nacht, Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder und Lichtspuren der Scheinwerfer

    "على مسار التجاوز" Auf der Überholspur

    من يقف على مسار التجاوز، يكون في الصدارة. من ناحية أخرى، الحياة على مسار التجاوز تكون حياة غير هادئة وحيوية. إعداد: داغمار برايتينباخ/ إ.م


  • Ein weißer VW Käfer 1200, Baujahr 1965, mit zwei Insassen

    "تحدق مثل سيارة" Wie ein Auto gucken

    عند الدهشة يفتح المرء فمه بشكل كبير وتصبح عيناه أوسع. تعابير الوجه هذه يشبهها خيال الألمان بمقدمة السيارة. فالمصابيح الأمامية المستديرة الكلاسيكية تبدوان مثل عينان واسعتان و إطار مبرد المحرك مثل فم عريض.

  • Ein Mensch liegt in einer Hängematte, die am Ast hängt, Stadt im Hintergrund

    "اخفض السرعة" Einen Gang zurückschalten

    هذا التعبير لا يقتصر على التباطئ أثناء القيادة، بل يشير أيضاً إلى السرعة التي يسير بها البعض في الحياة بشكل عام.

  • King Kong, Riesenaffe brüllt

    "على 180“ Auf 180 sein

    تعبيرعام يستخدم في وصف الأشخاص المنفعلين للغاية. والسرعة العالية نسبياً عند قيادة السيارة تتحول إلى غضب كبير.

  • Frau mit wehendem Mantel läuft zur U-Bahn

    "اضغط على دواسة البنزين" Gas geben

    من يجلس خلف مقود القيادة وهو في عجلة من أمره، يضغط على دواسة البنزين لزيادة السرعة. و"اضغط على دواسة البنزين" هي أيضاً مقولة شائعة في الحياة اليومية من أجل رفع الحماسة والتحفيز: لا تضيعوا الوقت، امضوا قدماً!

  • Diverse Hinweisschilder mit Sicherheitsregeln

    "فرامل البهجة" Spaßbremse

    أي شخص يسلب الفرحة من الآخرين هو مفسد للفرحة ويقوم حرفياً بفرملة متعة وبهجة الآخرين. من خلال هذا التصرف و تركيزه على المشاكل وانعدام حس الفكاهة لديه، يصبح الشخص غير محبوب.

  • Löwe jagt Warzenschwein

    "خدش المنعرج" Die Kurve kratze

    ..التعبير يعني "افعل شيئاً في اللحظة الأخيرة“ أو "ابتعد بشكل سريع". وهو الشيء الوحيد الذي يمكن للخنزير في الصورة فعله الآن. التعبير مأخوذ من حركة المرور على الطريق. كما أنه يعود إلى خدش العربات عند الانعطاف في الشوارع الضيقة.

  • Autobahn bei Nacht, Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder und Lichtspuren der Scheinwerfer

    "على مسار التجاوز" Auf der Überholspur

    من يقف على مسار التجاوز، يكون في الصدارة. من ناحية أخرى، الحياة على مسار التجاوز تكون حياة غير هادئة وحيوية. إعداد: داغمار برايتينباخ/ إ.م


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