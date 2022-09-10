"فرامل البهجة".. عبارات من حركة المرور يستخدمها الألمان!

"اضغط على دواسة البنزين" Gas geben

من يجلس خلف مقود القيادة وهو في عجلة من أمره، يضغط على دواسة البنزين لزيادة السرعة. و"اضغط على دواسة البنزين" هي أيضاً مقولة شائعة في الحياة اليومية من أجل رفع الحماسة والتحفيز: لا تضيعوا الوقت، امضوا قدماً!