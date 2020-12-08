 فرار مئات اللاجئين السوريين بعد إضرام النار في مخيمهم بلبنان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.12.2020

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أخبار

فرار مئات اللاجئين السوريين بعد إضرام النار في مخيمهم بلبنان

إثر خلاف بين شبان من أهالي منطقة قريبة من طرابلس وبعض سكان مخيم للاجئين السوريين في لبنان، قام شبان بإضرام النيران في المخيم لينزح مئات اللاجئين السوريين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

صورة من الأرشيف لحريق في مخيم للاجئين في وادي البقاع في لبنان

صورة من الأرشيف لحريق في مخيم للاجئين في لبنان

قال مسؤولو إغاثة اليوم الأحد (27 كانون الأول/ ديسمبر 2020) إن مئات اللاجئين السوريين فروا من مخيمهم المؤقت في شمال لبنان بعدما أُحرقت خيامهم إثر خلاف دب بين شبان من أهالي المنطقة وبعض سكان المخيم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن ثلاثة على الأقل أُصيبوا في الحادثة التي وقعت أمس السبت في منطقة المنية بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية وأعقبها قيام شبان غاضبين بإضرام النار في المخيم.

مختارات

مخاوف أثارها سماح ألمانيا بعمليات الترحيل إلى سوريا لفئة معينة من اللاجئين السوريين اعتبارا من مطلع 2021 في حال تصنيفهم تهديدا للأمن الألماني، بعضهم يخشى من توسيع نطاق الترحيل مستقبلا، فما هي حيثيات القرار؟

أعلن نائب وزير الداخلية الألمانية هانس غيورغ أنغيلكه، أن ألمانيا ستسمح ابتداء من العام المقبل بترحيل سوريين إلى بلادهم. ويتعلق الأمر بمجرمين ومتورطين في أعمال تهدد الأمن الألماني.

استطاع لاجئ سوري في برلين تأسيس جمعية خيرية من أجل مساعدة غيره من اللاجئين في ألمانيا للحصول على عمل أو لحل مشاكلهم المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء والاندماج.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا منذ بداية الصراع في بلدهم عام 2011. ويمثل كثير من السوريين مصدرا أساسيا للعمالة الرخيصة في قطاعي البناء والزراعة بلبنان.

وقال خالد كبارة المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في لبنان إن قرابة 400 من سكان المخيم الذين فروا لجأوا لمخيمات مغلقة أخرى أو وجدوا مأوى مؤقتا في مدارس وفنادق خالية.

وشهد لبنان تزايدا في التوتر بين اللاجئين السوريين والسكان في السنوات الأخيرة، وهو ما عزاه عاملون في المجال الإنساني وسياسيون إلى العنصرية وغضب اللبنانيين المتضررين من الأزمة المالية والذين يحملون اللاجئين مسؤولية أخذ وظائفهم.

وسبق للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتّحدة أن أكدت أن حريقاً كبيراً اندلع في مخيّم للاجئين بمنطقة المنيةوأنّ عدداً من الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، من دون تحديد عددهم. وقال المتحدّث باسم المفوضية خالد كبّارة لوكالة فرانس برس إنّ "الحريق امتدّ لكلّ مساكن المخيّم" المبنية من مواد بلاستيكية وخشبية والتي تقيم فيها حوالى 75 أسرة سورية لاجئة. وأضاف أنّ عدداً من هذه العائلات هرب من المخيم "بسبب الخوف الناجم عن أصوات شبيهة بالانفجارات ناتجة عن انفجار قوارير غاز".

وأوضح المتحدّث أنّ حجم الحريق كان ضخماً بسبب المواد السريعة الاشتعال المبنية منها مساكن المخيّم ووجود قوارير غاز فيه.

وشهد لبنان خلال السنوات الماضية بين الفترة والأخرى حملات عنصرية وخطاب كراهية ضدّ اللاجئين ودعوات إلى ترحيلهم. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، ويرى كثيرون أنّ وجود اللاجئين يحمّل الاقتصاد عبئاً إضافياً. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر غادرت نحو 270 عائلة سورية بلدة بشري في شمال لبنان خشية من أعمال انتقامية إثر اتهام شاب سوري بقتل أحد أبناء البلدة.

م.أ.م/ ص.ش ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أطفال جمعتهم المعاناة

    من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "عمالة" مبكرة

    قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    وحل الشتاء يزيد المعاناة

    يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أحذية مهترئة

    أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    الحلم بأبسط الحقوق

    مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مسؤولية أكبر من العمر

    الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مساعدات قليلة

    تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    ألعاب مهترئة

    يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "مصلحو دراجات" صغار

    دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    يعيشون في بقايا خيم!

    في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    معاناة وأمل بتلقي المساعدة

    يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين


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