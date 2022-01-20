 فرار سكان بعض قرى الشمال السوري خوفا من الهجوم التركي المحتمل | DW الأخبار | DW | 15.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

فرار سكان بعض قرى الشمال السوري خوفا من الهجوم التركي المحتمل

فرار سكان بعض قرى الشمال السوري خوفا من الهجوم التركي المحتمل، وتحول بعض القرى هناك إلى "مدن أشباح". ومعارضة روسية للهجوم.

مشاهدة الفيديو 02:10

المزيد من المركز الإعلامي

عاصفة ثلجية قوية تتسبب في قطع طرق وتدمير مئات الخيام وإجبار عشرات العائلات النازحة في شمال سوريا إلى مغادرة مناطقهم

عاصفة ثلجية قوية تزيد من معاناة النازحين في شمال سوريا 20.01.2022

يعاني سكان شمال سوريا وخصوصا الاطقال منهم من الحرب المستمرة منذ 10 سنوات. فارقام الامم المتحدة تتحدث عن أكثر من مليوني ط

طفل بعمر الحرب في سوريا يتطلع للمستقبل 31.03.2021

Syrians in protest surround a Turkish military M60T tank as they attempt to block traffic on the M4 highway, which links the northern Syrian provinces of Aleppo and Latakia, before incoming joint Turkish and Russian military patrols (as per an earlier agreed upon ceasefire deal) in the village of al-Nayrab, about 14 kilometres southeast of the city of Idlib and seven kilometres west of Saraqib in northwestern Syria on March 15, 2020. - Russian President Vladimir Putin and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan reached a deal on March 5 to create a security corridor with joint Turkish and Russian patrols starting on March 15 along the key M4 highway in northern Syria, which runs roughly parallel to the border with Turkey, from northeastern Kurdish-controlled regions to the Mediterranean coast. (Photo by AAREF WATAD / AFP)

مسائية DW: استهداف دورية روسية تركية في سوريا.. من وراءه؟ 14.07.2020

بلغاريا: انقسام في الرأي العام إزاء مواصلة دعم اللاجئين الأوكران

مع حلول موسم السياحة: بلغاريا تنقل اللاجئين الأوكران إلى المناطق الداخلية 15.06.2022

المزيد DW الأخبار

اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في بروكسل وعلى رأس الأجندة بحث تلسيم أسلحة حديثة إلى أوكرانيا.

أوكرانيا تطالب الناتو بأسلحة حديثة 15.06.2022

فنان في برلين يتيح فرصة للتحدث لأولئك الذين لا يوافقون على حرب بوتين ضد أوكرانيا دون خوف من الانتقام.

فنان في برلين يتيح فرصة للتحدث لأولئك الذين لا يوافقون على حرب بوتين ضد أوكرانيا دون خوف من الانتقام. 15.06.2022

يعد المهندس المعماري إبراهيم منيمنة أحد أبرز وجوه قوى التغيير في لبنان، وقد نجح السياسي المستقل في الوصول إلى البرلمان

النائب إبراهيم منيمنة 15.06.2022

منعت عدة دول من بينها السعودية ومصر والإمارات عرص فيلم لاييتيير الجديد للرسوم المتحركة والسبب قبلة بين امرأتين مثليتين

عدة دول إسلامية تمنع فيلم "باز لايتيير" 15.06.2022

اقرأ أيضا

A Syrian woman holds a child next to ancient Roman era ruins where they have set their tents in Sarmada district, north of Idlib city, Syria, Thursday, Nov. 25, 2021. Row upon row of tents, brick homes and other structures with water tanks on top dot the town of Sarmada near the border with Turkey, making up a series of huge informal refugee camps. Women cook, children play, men go to work, pray and discuss politics. Most of the inhabitants are displaced from various bouts of violence in Syria's 10-year conflict. (AP Photo/Francisco Seco)

ما هدف تركيا من إعادة توطين لاجئين في شمال سوريا؟ 27.05.2022

بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".

LPR Russia Ukraine Military Operation 8214818 11.06.2022 An artillery gun destroyed by shelling is seen in Severodonetsk, Luhansk People s Republic. Viktor Antonyuk / Sputnik Severodonetsk Luhansk People s Republic PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxAntonyukx

قطع آخر الطرق لإجلاء المدنيين من سيفيرودونيتستك.. وبرلين تجدد دعمها لكييف 13.06.2022

أقرّت القوات الأوكرانية بأنها انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية في شرق البلاد. في وقت شدد ألمانيا على دعمها لكييف ونفت اتهامات بالتردد في تسليم أسلحة وعدت بها.

A road sign that reads Welcome to Bab al-Hawa crossing is seen at Bab al-Hawa crossing at the Syrian-Turkish border, in Idlib governorate, Syria June 10, 2021. Picture taken June 10, 2021. REUTERS/Khalil Ashawi

واشنطن تطالب بالإبقاء على آخر معبر للمساعدات بين تركيا وسوريا 02.06.2022

طالبت واشنطن بالإبقاء على معبر "باب الهوى" لنقل المساعدات إلى سوريا، معبرة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص. ويرى مراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا.

19.05.2022 ANKARA, TURKIYE - MAY 19: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during an event with national young athletes on the occasion of May 19 Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day at Ankara Grand Mosque Culture and Congress Center in Ankara, Turkiye on May 19, 2022. Murat Kula / Anadolu Agency

أردوغان يتعهد ببدء عملية عسكرية ضد أهداف في سوريا 01.06.2022

هدد الرئيس التركي مجدداً بتنفيذ عملية ضدّ المقاتلين الأكراد في "حزب العمال الكردستاني" بهدف تأمين عمق 30 كيلومتراً لحدود بلاده مع سوريا، وأكد أن أنقرة لا تنتظر "إذناً" من واشنطن لتنفيذ العملية.