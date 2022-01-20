فرار سكان بعض قرى الشمال السوري خوفا من الهجوم التركي المحتمل

واشنطن تطالب بالإبقاء على آخر معبر للمساعدات بين تركيا وسوريا

طالبت واشنطن بالإبقاء على معبر "باب الهوى" لنقل المساعدات إلى سوريا، معبرة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص. ويرى مراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا.