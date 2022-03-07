 فرار روس إلى جورجيا | صنع في ألمانيا | DW | 22.03.2023

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صنع في ألمانيا

فرار روس إلى جورجيا

كانت المبرمجة ماريا من أنصار وجه المعارضة الروسية أليكسي نافالني. وكان مصمم الويب إيليا خائفًا من تجنيده في حرب بوتين على أوكرانيا. كلاهما يعيش الآن في المنفى بجورجيا.

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