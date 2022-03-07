فرار روس إلى جورجيا

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كانت المبرمجة ماريا من أنصار وجه المعارضة الروسية أليكسي نافالني. وكان مصمم الويب إيليا خائفًا من تجنيده في حرب بوتين على أوكرانيا. كلاهما يعيش الآن في المنفى بجورجيا.
تواجه الدعاية الروسية بشأن غزو أوكرانيا الكثير من العوائق بأوروبا والولايات المتحدة خصوصاً ما يتعلق بالمحتوى الإنجليزي. بيد أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للإعلام الروسية بالعربية. فهل نجحت روسيا في كسب الرأي العام العربي؟
لأول مرة منذ الغزو الروسي، يتجاوز عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود من أوكرانيا عشرة ملايين شخص، وفق أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كُشف عنها الثلاثاء.
غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرًا على "جميع واردات النفط والغاز من روسيا" في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. وتعتزم بريطانيا اتخاذ إجراء مماثل، فيما ترفض أوروبا الحظر حاليا.
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