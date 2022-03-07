فرار روس إلى جورجيا

غزو أوكرانيا وتهديدات بوتين ـ ما مدى خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة؟

غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.