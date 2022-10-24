كليك

فخّ التلعيب

التلعيب يجعل المستخدمين يتمتعون باستخدام التطبيقات ويظلون مخلصين لها لفترة أطول. ويستخدم بعض مطوري البرامج ذلك أيضًا لجني الأموال من المستخدمين.