 فخّ التلعيب | كليك | DW | 24.10.2022

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كليك

فخّ التلعيب

التلعيب يجعل المستخدمين يتمتعون باستخدام التطبيقات ويظلون مخلصين لها لفترة أطول. ويستخدم بعض مطوري البرامج ذلك أيضًا لجني الأموال من المستخدمين.

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