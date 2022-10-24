فخّ التلعيب

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يلقي منظمو تداول الأسهم في الأسواق المالية نظرة أعمق على تطبيقات الاستثمار مثل Robinhood. يقول النقاد إن ميزاتها الشبيهة بالألعاب تجعلها مسببة للإدمان وإن التجار الشباب لا يدركون مخاطرها الحقيقية.
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