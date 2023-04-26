 فحم الكاكاو الحيوي من أجل المناخ | صنع في ألمانيا | DW | 26.04.2023

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صنع في ألمانيا

فحم الكاكاو الحيوي من أجل المناخ

تنتج إحدى الشركات في هامبورغ الفحم الحيوي من قشور حبوب الكاكاو، ويمتاز هذا الفحم بقدرته على تخزين ثاني أوكسيد الكربون واحتمال أن يحيي التربة ويجعلها خصبة مرة أخرى، كما يتم توليد الطاقة خلال هذه العملية. فما مستقبل هذه التقنية؟

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