 فحص أودي ايه ثمانية | عالم السرعة | DW | 11.03.2022

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عالم السرعة

فحص أودي ايه ثمانية

سيارة لا يستخدمها سوى نجوم الموسيقى أو الشخصيات المهمة؟ أودي A8 هي أهم منتجات الشركة الرائدة في صناعة السيارات في إنغولشتات، والتي ورثت السيارة V8 في عام 1994. هل يمكن أن تنجح السيارة الفاخرة في الفحص؟

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