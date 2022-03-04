فحص أودي ايه ثمانية

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مليون إصابة في 24 ساعة في أمريكا، و270 ألفا في فرنسا، وأكثر من 200 ألف في المملكة المتحدة: واصلت الإصابات بكوفيد ارتفاعها في جميع أنحاء العالم، مهددة بإحداث خلل وظيفي في قطاعات حساسة، والصحة العالمية تحذر من الأسوأ.
تشير دراسات إلى أن المتحور اوميكرون يتسبب في الإصابة بعوارض أقل شدة من سابقاتها، إلا أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى توخي الحذر. وارتفع عدد الإصابات بالوباء بنسبة 11 في المئة عالمياً الأسبوع الماضي.
بعدما أودت جائحة كوفيد بحياة ما يقرب من 5,5 مليون إنسان يخشى المسؤولون في منظمة الصحة العالمية من أن يؤدي "تسونامي"، من الإصابات بفيروس كورونا وخصوصا بالمتحورة أوميكرون، لانهيار الأنظمة الصحية في عدة دول.
للمساعدة على مواجهة تفشي فيروس كورونا أرسلت الصين مليون قناع لفرنسا. كما تعهدت بكين، المتهمة بالتأخر في التصدي للفيروس، بتزويد الاتحاد الأوروبي بأكثر من 2 مليون كمامة و50 ألف جهاز فحص، كما أرسلت خبراء ومعدات إلى إيطاليا.
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