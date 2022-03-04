فحص أودي ايه ثمانية

أوميكرون يكتسح أوروبا وأمريكا.. و"الصحة العالمية" تحذر من الأسوأ

مليون إصابة في 24 ساعة في أمريكا، و270 ألفا في فرنسا، وأكثر من 200 ألف في المملكة المتحدة: واصلت الإصابات بكوفيد ارتفاعها في جميع أنحاء العالم، مهددة بإحداث خلل وظيفي في قطاعات حساسة، والصحة العالمية تحذر من الأسوأ.