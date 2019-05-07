 ″فتوى″ أزهرية حول بطلان صيام مستخدم ″الشطاف″ تشعل الإنترنت | عالم المنوعات | DW | 14.05.2019

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منوعات

"فتوى" أزهرية حول بطلان صيام مستخدم "الشطاف" تشعل الإنترنت

أحد الدعاة الإسلاميين من الأزهر في مصر تحدث في فيديو عن أن اندفاع الماء بقوة من "الشطاف" قد يبطل الصيام في شهر رمضان. الفيديو انتشر بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من السخرية والهجوم على الداعية.

Mann sitzt auf der Toilette (Symbolbild) (picture alliance/Bildagentur-online/TIPS-Images)

في فيديو انتشر على الإنترنت، تحدث شيخ عن حكم استخدام ما يسمى بـ "الشطاف"، وهو رشاش للماء يستخدم للتنظيف بعد الانتهاء من قضاء الحاجة في كثير من دورات المياه العربية، وذلك بدلاً عن ورق التواليت الشائع استخدامه في الدول الغربية.

"فتوى" الشيخ أنس السلطان شكلت صدمة مفاجئة للعديدين، إذ قال إن ماء "الشطاف" لو "اندفع بقوة ودخل من فتحة الشرج إلى الجوف ... فإنه يبطل الصيام"، مضيفاً أن "أي شيء يدخل الجسم من الفم أو الأنف أو الأذن أو القُبل بالنسبة للمرأة أو الدُبر بالنسبة للرجل والمرأة ... يفسد الصيام"، ودعا الصائمات والصائمين إلى استخدام "الشطاف" بهدوء ودون اندفاع الماء.

فتوى الشيخ أثارت العديد من العواطف المختلطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أغلب التعليقات جعلت ما قاله الداعية الأزهري مادة للتندر، بينما تساءل آخرون بحسرة عما وصل إليه حال المسلمين ليشغلوا أنفسهم بهكذا أمور.

 

لكن الداعية كتب على صفحته في "فيسبوك"، التي يتابعها نحو نصف مليون شخص، أن ما قاله جاء في إطار دورة تعليمية على إحدى منصات التعلم عن بعد، وأن الكلام كان مقتطعاً من سياق أكبر، ألا وهو دورة في أحكام شهر رمضان، مضيفاً أن ما قاله لا يتعدى على إجماع الفقهاء، وأن السخرية منه "تفضح جهل صاحبها ليس أكثر".

ي.أ/ ع.ج

 

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