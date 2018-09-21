فترة صعبة لكوفاتش مع بايرن ميونيخ .. ودورتموند يتألق

لا يساور نيكو كوفاتش أي أوهام بأن فترة توليه تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم قد تكون قصيرة، إذا فشل الفريق في تحقيق نتائج جيدة، فيجب على كوافتش 46/ عاما/ لاعب المنتخب الكرواتي السابق أن يلقي نظرة على ما حدث قبل 12 شهرا عندما ظهرت رغبة مسؤولي بايرن ميونخ في عدم الانتظار بهدوء لقلب النتائج ،وذلك عقب تلقي الفريق الخسارة الثانية في الدوري.
وقال كوفاتش عقب مشاهدة فريقه يخسر صفر / 3 أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ:"أعلم آلية كرة القدم والدوري الألماني. أعلم أن الوقت يمر بشكل مختلف في بايرن ميونيخ".
واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي للرحيل بشكل غير معتاد، حتى بدون بديل جاهز، قبل أن يقنع بايرن ميونخ المدرب يوب هاينكس بالتراجع عن الاعتزال.
وتولى كوفاتش تدريب الفريق في الصيف، وبدأ الموسم بشكل جيد، ولكن أداء الفريق تراجع بعدما فشل في الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري وأربع مباريات في كافة البطولات بما في ذلك التعادل 1/1 مع أياكس في دوري أبطال أوروبا.
وانضم 12 لاعبا من بايرن ميونخ للمنتخبات الوطنية، تاركين كوفاتش بدون فرص كثيرة مع الفريق قبل مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ.
المدرب نيكو كوفاتش في حديث مع اللاعب ألابا
أخطاء تكررت
وتراجع بايرن ميونخ للمركز الخامس، بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما قفز بوروسيا مونشنغلادباخ للمركز الثاني.
وقال كوفاتش :"بدأنا مباراة مونشنغلابداخ بشكل جيد، ولكن بعد ذلك تكرر ما حدث في مباراتي أوجسبورغ وهيرتا برلين حيث ارتكبنا أخطاء فردية، وتلقينا العقاب على هذا المستوى في البوندسليجا. بجانب ذلك، فشلنا في استغلال فرصنا. الأهداف التي تلقيناها في الشوط الأول سلبت منا الثقة. لاعبو مونشنجلادباخ قاموا بعمل جيد، ومن خلال تضييق المساحات في وسط الملعب وتفوقهم علينا في الأجناب، كان من الصعب علينا أن نجد طريقة للوصول إلى مرماهم. لذلك علينا أن نتقبل الهزيمة، والتي تؤلم بشدة".
وقال مانويل نوير قائد الفريق :"هذا ليس بايرن ميونخ، هذا لا يكفي".
إنها المرة الأولى منذ 2015 التي يخسر فيها بايرن ميونخ مباراتين على التوالي في البوندسليجا، والآن يجدون أنفسهم في موقف مشابه لما حدث في العام الماضي عندما كانوا متأخرين بفارق خمس نقاط عن بوروسيا دورتموند في نفس المرحلة السابعة. وفي النهاية بعد تبديل المدرب، تمكنوا من الفوز بلقب الدوري للمرة السادسة على التوالي تحت قيادة هاينكس.
في الوقت نفسه تحرك مسؤولو شتوتغارت سريعا عقب انتصار وحيد في أول سبع مباريات بالدوري، واستغنوا عن خدمات المدرب تايفون كوركوت بعد يوم من الخسارة أمام هانوفر 1 / 3 والتي جعلتهم في قاع الترتيب.
في الجانب العلوي من الجدول تسير الأمور بشكل جيد مع فريق بوروسيا دورتموند تحت قيادة لوسين فافري، إذ حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم بفوز قاتل على حساب أوغسبورغ 4 / .3
وسجل البديل باكو ألكاسير، المعار من برشلونة ثلاثة أهداف مذهلة وبات في رصيده ستة أهداف في الدوري الألماني في 81 دقيقة فقط لعبها مع الفريق علما بأنه لم يشارك كأساسي.
م.أ.م/ع.ج.م(د ب، أ ف ب)
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء
حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بين صعود وهبوط
نادي نورينبيرغ يلفت الانتباه لكونه الفريق الذي سجل رقماً قياسياً في الصعود والهبوط من وإلى دور الأضواء، ففي موسم 2017/2018 صعد نورينبيرغ للمرة الثامنة إلى دور الدرجة الأولى بعد أن قضى أربعة أعوام متتالية في الدرجة الثانية. يلحقه نادي فورتونا دوسلدورف الذي صعد للمرة السادسة إلى دور الأضواء. تمكن الفريقان معا من الصعود والهبوط 14 مرة. فهل يستطيع الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى هذه المرة؟
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ثورة تقنية على مقاعد المدربين
نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
تقنية الفيديو المساعدة للحكام
تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا يسحر الجماهير
المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا
ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال
حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل
حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب
على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة
الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.