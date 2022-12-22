 فترة رئاسية أولى عصيبة.. هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.12.2022

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فترة رئاسية أولى عصيبة.. هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

رغم فترته الرئاسية الأولى العصيبة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفكر جدياً في الترشح لفترة رئاسية ثانية مع عدد من الإنجازات شهدتها نهاية العام الحالي. ويبقى موضوع تقدم بايدن في العمر هو الأكثر إثارة للجدل.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

يصرّ جو بايدن على أن يقيّم الأميركيون أداءه بالاستناد إلى نتائجه وليس إلى عمره

غادر جو بايدن واشنطن الثلاثاء تاركا خلفه عاصفة ثلجية تعيث خراباً في شمال الولايات المتحدة لإمضاء عطلة في الكاريبي حيث سيبتّ في قرار جدّ مرتقب للعام 2023... هل يترشّح للانتخابات الرئاسية في 2024؟

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تعرض بايدن لانتقادات لاذعة الثلاثاء على قناة "فوكس نيوز" المحافظة لأنه يتطلع "للاستمتاع بوقته، في حين أن الأميركيين يواجهون عاصفة ثلجية أودت بحياة 50 شخصاً على الأقلّ.

وتوجّه الرئيس إلى جزر فيرجن الأميركية لإمضاء إجازة على الشاطئ في ختام سنة حافلة بالأحداث.

فترة أولى عصيبة

من الممكن أن تكون الأشهر الأخيرة عزّزت قناعة الرجل الذي بلغ عامه الثمانين مؤخراً في البقاء أربع سنوات إضافية في البيت الأبيض. فقد شهد النصف الأوّل من ولايته الرئاسية ذروة جائحة كوفيد-19 ثمّ اشتداد حدّتها وانسحاباً مذلّاً من أفغانستان وتضخّماً بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً، فضلاً عن تداعيات محاولات سلفه دونالد ترامب قلب النظام الديموقراطي الأميركي.

وفي عام 2022، حدّ حزبه من الأضرار، حتّى أنه كسب مقاعد في انتخابات منتصف الولاية قبل اعتماد قانون يحمي زواج المثليين في كانون الأول/ديسمبر. أما أسعار الوقود في المحطات، فهي عادت إلى مستوياتها العادية تقريبا بعدما شهدت ارتفاعا شديدا.

وعلى الصعيد الدولي، أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تشكّل تحالف بقيادة الولايات المتحدة ما زال متماسك الأركان بعد أكثر من عشرة أشهر. وأخيراً في سياق المنافسة المحتدمة مع بكين، جدّدت واشنطن التزامها إزاء حلفائها الآسيويين.

وفي المقابل، يشهد الجمهوريون في الكونغرس نوعا من التخبّط في وقت يستعدّون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني/يناير من جهة، ويواجه دونالد ترامب الذي ما زال الوجه الأبرز في الحزب مشاكل قضائية متعدّدة من جهة أخرى.

وليس من المستغرب إذن أن يحدو التفاؤل جو بايدن بحسب ما بان في مقال نُشر على موقع ياهو نيوز الإخباري قبيل عيد الميلاد. وكتب الرئيس الأميركي "في وقت نجمع حصاد العام 2022 - ونتطلّع إلى ما ينتظرنا - لم  أكن يوما على هذا القدر الكبير من الثقة بما في وسع الشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي إنجازه".

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التقدم في السن.. مسألة مثيرة للجدل

في تاريخ الولايات المتحدة، يترشّح عادة الرؤساء الأميركيون لولاية ثانية ويكسبون الاستحقاق في أغلب الأحيان. وفي التاريخ الأميركي يوجد ثلاثة رؤساء لا غير أكملوا ولايتهم ولم يترشّحوا لأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض. أما ترامب، فهو من الرؤساء القلائل الذين لم تفلح محاولات إعادة انتخابهم.

غير أن المقاربة تختلف عند أخذ سنّ جو بايدن في الحسبان. فهو سيكون في الثانية والثمانين من العمر عند الترشّح لولاية ثانية، إن قام بذلك، وفي السادسة والثمانين عند انتهاء ولايته الثانية، أي أكثر بقرابة عشر سنوات من أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وهو رونالد ريغن الذي غادر البيت الأبيض في السابعة والسبعين من العمر.

ومسألة عمر سيّد البيت الأبيض موضع جدل في أوساط المعلّقين السياسيين غالباً ما يكون محموماً. وتظهر على الرئيس الثمانيني بعض الأعراض المصاحبة للتقدّم في العمر، مثل انحسار كتلة شعره وقلة المرونة في المشي وبعض السقطات وزلّات لسان متعدّدة.

"العمر مجرد رقم"

قبل سنة، خلص طبيب البيت الأبيض إلى أن بايدن "أهل" لتولّي مهامه. ومن المرتقب الكشف عما قريب عن خلاصات الفحص الطبّي السنوي الأخير. ويصرّ جو بايدن من جهته على أن يقيّم الأميركيون أداءه بالاستناد إلى نتائجه، مؤكّداً أن العمر مجرّد رقم، "فانظروا إلى حالي"، كما يحلو له أن يقول.

ومن شأن قرار ترشّحه لولاية ثانية أن يطلق العنان لمعركة ستلقي بظلالها على الفترة المتبقّية من رئاسته. وهي قد تنتهي بثأر من ترامب الذي سبق له أن أعلن نيّته الترشّح لانتخابات 2024.

وفي حال قرّر بايدن عدم الإقدام على هذه الخطوة، فستكون نائبته كامالا هاريس في موقع الصدارة لكن ترشّحها قد يثير نزاعات داخلية تهزّ الحزب الديموقراطي ويجلب لها الكثير من الخصوم.

ولا شكّ في أن القرار الذي سيتّخذه جو بايدن في هذا الخصوص في الكاريبي سيبقى في بادئ الأمر طيّ الكتمان. غير أن رئيس مكتبه رون كلاين قد سبق له أن أكّد أن الإعلان عن القرار هو مجرّد مسألة وقت.

وقال كلاين في فترة سابقة من الشهر "أعتقد أن الرئيس سيتّخذ هذا القرار بعد فترة الأعياد"، متوقعاً أن يترشّح بايدن لولاية ثانية.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)

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