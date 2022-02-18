"فتح صفحة جديدة".. ما أسرار التقارب بين إسرائيل وتركيا؟

اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين إسرائيليين وأتراك في القدس تمهيداً لزيارة نادرة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لتركيا. زيارة وصفها أردوغان بأنها "فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، وخطوة تعكس رغبة المتنافسين الإقليميين في إصلاح العلاقات بعد سنوات من توترها.

وقال بيان مشترك صادر عن مكتب هرتسوغ ووزارة الخارجية الإسرائيلية (الخميس 17 شباط/ فبراير 2022) إن "تركيا وإسرائيل لديهما نفوذ واسع في المنطقة، وقد توافقتا على أن إعادة تأهيل العلاقات بينهما يمكن أن تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي". وذكرت محطة "تي آر تي" التركية أنه من المتوقع أن تتم الزيارة في التاسع من آذار/ مارس وتستمر ليومين، لكن إسرائيل لم تؤكد هذا الموعد.



وقد تكون زيارة هرتسوغ لتركيا تتويجاً لجهود التقارب بين الطرفين، التي بدأت قبل شهور. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 تحدث أردوغان هاتفياً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو أول اتصال من نوعه بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان منذ عام 2013. وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من إطلاق سراح زوجين إسرائيليين احتجزا في تركيا لمدة أسبوع للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

لماذا الآن؟

وتوتّرت العلاقات التركية الإسرائيلية بعد مقتل 10 مدنيين خلال مداهمة قافلة بحرية تركية كانت متّجهة إلى قطاع غزة في العام 2010. وتصاعد التوتر مع سحب سفيري البلدين في 2018 بعد مقتل محتجّين فلسطينيين في قطاع غزة. وتثير بوادر التقارب بين الطرفين تساؤلات حول أسرار هذا التقارب بعد سنوات من توتر العلاقات.

وترى الخبيرة في الشأن التركي في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب غاليا لندنشتراوس أن زيارة هرتسوغ تمثل "منعطفاً" بالنسبة للرئيس التركي رغم "عدم وجود تغير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين".

وربطت الخبيرة وغيرها من المحللين التطور الحاصل في العلاقات بين الجانبين بالإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو في حزيران/يونيو الماضي، إذ شهدت العلاقة بينهما توترات حادة. وقالت لوكالة فرانس برس: "بالتأكيد فإن تشكيل حكومة جديدة بعد فترة طويلة من حكم نتانياهو يعتبر فرصة جديدة" للجانبين.

الرئيس التركي أردوغان أعلن عن زيارة مرتقبة لنظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، آملاً أن تكون فرصة لـ"فتح صفحة جديدة"



ماذا يريد الطرفان؟

وترجح الخبيرة الإسرائيلية أن تكون إسرائيل تسعى إلى وقف "التخطيط اللوجستي والعسكري لحماس على الأراضي التركية" في إطار أي تحسين للعلاقات الدبلوماسية مع أنقرة. في حين يرجح محللون لوكالة الأنباء الألمانية أن تكون الاعتبارات الاقتصادية هي وراء السعي التركي للتقارب مع إسرائيل ومختلف القوى الإقليمية الأخرى. فتركيا تعاني من أزمة مالية حادة وبلغ معدل التضخم فيها مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.

ورغم أن العلاقات التجارية بين الطرفين ظلت قائمة رغم توتر العلاقات، إلا أن هناك خلافاً بين البلدين حول السياسات المتبعة في شرق المتوسط وتحديداً حول موارد الطاقة في المنطقة. لكن أردوغان أبدى استعداده للتعاون مع إسرائيل في مشروع خط أنابيب للغاز في شرق المتوسط وأكد أن التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول أعمال زيارة هرتسوغ لأنقرة.

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الغاز هو كلمة السر؟

بعد أن سحبت إدارة بايدن فجأة الدعم الأمريكي لخط أنابيب "إيست ميد" شرق البحر المتوسط، الذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأسواق الأوروبية، أشاد أردوغان بالخطوة الأمريكية ووصفها بـ"انتصار" وقال: "إذا كان للغاز الإسرائيلي أن يصل إلى أوروبا، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا عبر تركيا... يمكننا الجلوس والتحدث عن الشروط".

أما الباحث والمحلل الأمريكي سورين كيرن، في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، فقد اعتبر أن سحب الدعم الأمريكي من خط أنابيب "إيست ميد" الذي يوصف بأنه "قرار كارثي.. وخطأ استراتيجي.. واسترضاء" لأردوغان، يمثل انتصاراً جيوسياسياً كبيراً لـ"رجل تركيا القوي".

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ومشروع "إيست ميد"، الذي وقعته إسرائيل واليونان وقبرص في بداية 2020 بدعم قوي من إدارة ترامب، كان من المقرر استكماله بحلول عام 2025 ليوفر في نهاية المطاف ما يصل إلى 10% من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي. وهذا ما دفع المفوضية الأوروبية إلى إدراج "إيست ميد" في قائمتها لما يسمى بـ"مشاريع المصالح المشتركة"، وهي مشاريع الطاقة ذات الأولوية عبر الحدود والتي تهدف إلى دمج البنية التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي. ولطالما أعرب مسؤولون أوروبيون عن أملهم في أن يخفض الغاز الإسرائيلي من اعتمادهم على الغاز الروسي، ولذلك فإن أي اتفاق إسرائيلي تركي محتمل حول تصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا سيكون محط اهتمام للأوروبيين أيضاً.



دعوات إسرائيلية للحذر!

ووسط جهود التقارب بين الطرفين، تتعالى أصوات إسرائيلية داعية إلى "الحذر الشديد من أردوغان"، مثلما فعل السفير الإسرائيليّ الأسبق في مصر، إسحاق ليفانون، في مقال له نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية (الثلاثاء 15 شباط/ فبراير 2022) حيث قال إنه "بدلا من زيارة هرتسوغ لتركيا، فإن من المفيد أن يبدأ التقارب من خلال خطوات صغيرة، كإعادة سفيري البلدين مثلا".

وقال ليفانون: "لا أعتقد أن ثمة مشكلة لإسرائيل مع الدولة التي تسمى تركيا، فوزنها الاستراتيجي ودورها الإقليمي واضحان. لكن لدى إسرائيل مشكلة مع مَنْ يقف على رأس هذه الدولة، الرئيس أردوغان"، وأضاف: "لكن السؤال المطروح هو: هل يعتزم الرئيس التركي بمغازلاته العلنية لإسرائيل تغيير سياسته وتصريحاته أيضاً؟ فالأصوات التي تصل إلينا من تركيا على لسان مسؤولين كبار على غرار وزير الخارجية التركي تفيد بأنّ أردوغان لا يعتزم تغيير سياسته في منطقة الشرق الأوسط".



وأوضح إسحاق ليفانون أن "الصعوبة تكمن في أن أردوغان غير متوقع، كما أنّه عندما يوجه انتقاداً لإسرائيل فإنّه يفعل هذا بتطرف كبير ترافقه أكاذيب وإهانات، هذا ما كان في الماضي ولا توجد أي مؤشرات إلى أنه لن يكرر هذا حتى بعد تطبيع العلاقات بين الدولتين".

وحول دعوة أردوغان لتصدير غاز شرق المتوسط بشكل مشترك مع إسرائيل، حذر ليفانون تل أبيب من "التضحية بعلاقات" مع دول أخرى "لمصلحة أردوغان"، وقال: إسرائيل جزء من منظمة الغاز الشرق أوسطية التي تضم اليونان وقبرص ومصر وبيننا تعاون استراتيجي مهم للغاية، فأيّ منطق يكمن في التضحية بعلاقات ممتازة مع اليونان وقبرص أثبتت نفسها، لمصلحة أفكار أردوغان؟".

م.ع.ح/ ص.ش