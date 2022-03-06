 فتح تحقيق في قضية اغتصاب تستهدف حكيمي نجم باريس سان جيرمان | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 28.02.2023

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منوعات

فتح تحقيق في قضية اغتصاب تستهدف حكيمي نجم باريس سان جيرمان

أكد مصدر لـ"فرانس بريس" أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا بعد اتهامات بالاغتصاب وجهتها امرأة تبلغ من العمر 24 عاما لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، ليؤكد بذلك ما سبق ونشرته صحيفة "لوباريزيان" في أحد تقاريرها.

أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان

فتح مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) تحقيقاً في قضية اغتصاب تستهدف نجم باريس سان جرمان أشرف حكيمي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية، مؤكداً ما كشفته صحيفة "لو باريزيان".

مختارات

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عن تعاقده مع أسطورة ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرجيو راموس بعقد لعامين حتى 2023، ما يجعل نادي العاصمة المغامرة الأخيرة على الأرجح في مسيرة ابن الـ35 عاماً.

في حفل يقام في المغرب سيتم اختيار أفضل لاعب في إفريقيا، والمنافسة محتدمة بين السنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح. ولكن ماذا عن الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي؟

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 شباط/ فبراير وفق ما أفادت "لو باريزيان" في معلومات أكدها المصدر لفرانس برس.

وفي اتصال مع "فرانس برس"، رفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق، مبدياً امتعاضه من "المعلومات المنشورة" في الصحافة لأنها "تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة". ووفقاً للمصدر نفسه المطلع على القضية، توجهت هذه المرأة إلى مركز للشرطة في فال دو مارن الأحد للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

اتصلت "فرانس برس" بباريس سان جرمان للوقوف على رأيه، لكنها لم تحصل على أي رد من نادي العاصمة. وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

وكان حكيمي من الركائز الأساسية التي قادت المغرب نهاية العام المنصرم في مونديال قطر إلى انجاز أن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، قبل أن تنتهي المغامرة على يد صديقه العزيز زميله في سان جرمان كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي بطل 2018.

ع.ش/م.س (أ ف ب)

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