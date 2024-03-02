فتح تحقيق في تصنت روسي محتمل على محادثات سرية للجيش الألماني

قالت وزارة الدفاع الألمانية إنها بدأت تحقيقات بشأن تسجيل نشرته مصادر روسية على الانترنت يُزعم أنه لضباط ألمان يتحدثون حول دعم أوكرانيا بصاروخ تاوروس، فيما طلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "توضيحات من ألمانيا".

قالت وزارة الدفاع الألمانية يوم السبت (2 مارس/آذار 2024) إنها تحقق فيما إذا تم التنصت على مؤتمر سرى بالفيديو عبر الإنترنت لضباط ألمان حول حرب أوكرانيا بعدما نُشر تسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية.

ونشرت رئيسة قناة RT الحكومية الروسية، مارغريتا سيمونيان، يوم الجمعة تسجيلًا صوتيًا مدته 38 دقيقة لما زعمت أنه ضباط ألماني يناقش مع آخرين عملية ضرب شبه جزيرة القرم.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة فرانس برس إن "مكتب مكافحة التجسس العسكري اتخذ جميع الإجراءات اللازمة .. نحن نحقق فيما إذا تم اعتراض الاتصالات في قطاع القوات الجوية .. لا يمكننا التعليق على محتوى الاتصال الذي تم التصنت عليه".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى نشر قنوات الدعاية الروسية تسجيلاً لما قالت إنه محادثة تم التنصت عليها لضباط بالجيش الألماني.

ويُزعم أن التسجيل، الذي يُسمع فيه أصوات أربعة ضباط مفترضين من الجيش الألماني، يتضمن مناقشات حول قدرات صاروخ تاوروس والتحديات التي ستواجهها ألمانيا إذا تم إرساله إلى أوكرانيا وتأثير استخدام الصاروخ على العمليات.

يُزعم أن التسجيل يُسمع فيه أصوات أربعة ضباط من الجيش الألماني وهم يناقشون قدرات صاروخ تاوروس (أرشيف) صورة من: Bundeswehr/dpa

وشملت الموضوعات الأخرى، التي يفترض أنه تم مناقشتها حسب التسجيل المزعوم، توجيه الصواريخ إلى أهداف مثل جسر رئيسي يربط شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا، بالبر الرئيسي الروسي عبر مضيق كيرتش.

يُشار إلى أن التسجيل يتم تداوله على الإنترنت. وقال خبراء استشارتهم مجلة "دير شبيغل" الألمانية إنهم يعتقدون أن التسجيل أصلي.

من جانبها، طلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "توضيحات من ألمانيا". وقالت ماريا زاخاروفا إن "أي محاولات لتجنب الإجابة على هذه الأسئلة ستُعتبر اعترافًا" بما جاء في الحوار.

قال كونستانتين فون نوتز إنه "إذا ثبتت صحة هذه القصة ، فسيكون ذلك حدثًا إشكاليًا للغاية". صورة من: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

وأثارت هذه الواقعة المفترضة ردود أفعال ومخاوف من قبل ساسة ألماني، وقال السياسي عن حزب الخضر كونستانتين فون نوتز لمحطة RND الإذاعية: "إذا ثبتت صحة هذه القصة، فسيكون ذلك حدثًا إشكاليًا للغاية". وأضاف: "يثير السؤال ما إذا كان هذا حادثًا وقع لمرة واحدة أم أن هناك مشكلة أمنية هيكلية".

وحذر رودريش كيسيويتر، من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض، من أنه قد يتم أيضًا تسريب تسجيلات أخرى. وقال في تصريحات لقناة ZDF الألمانية: "من المؤكد أنه تم اعتراض عدد من المحادثات الأخرى وقد يتم تسريبها في وقت لاحق لصالح روسيا".

وأضاف أنه "يمكن افتراض أن المحادثة تم تسريبها عمدًا من قبل روسيا في هذه المرحلة الزمنية بنية محددة"، وهي "منع تسليم ألمانيا صواريخ تاوروس لأوكرانيا".

وبحسب مجلة "دير شبيغل"، لم يُعقد المؤتمر (محل التجسس المفترض) عبر الفيديو على شبكة جيش داخلية سرية، ولكن على منصة WebEx.

وتلح كييف على ألمانيا منذ فترة طويلة لتزويدها بصواريخ تاوروس، التي يمكنها الوصول إلى أهداف تبعد نحو 500 كيلومتر (حوالي 300 ميل). ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس حتى الآن إرسال هذه الصواريخ، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع.

ع.ح/ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز )