 فتح تحقيق بشأن "تهديد باعتداء إرهابي" ضد رئيس الوزراء البلجيكي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2023

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أخبار

فتح تحقيق بشأن "تهديد باعتداء إرهابي" ضد رئيس الوزراء البلجيكي

شريط فيديو يظهر فيه شخص يطلق النار في غابة نحو صورة لرئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، معلقة على شجرة، كان كفيلاً بفتح تحقيق بشأن "تهديد باعتداء إرهابي" بحق صاحبه الجندي السابق.

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

أعلن الادعاء الفدرالي في بلجيكا فتح تحقيق "بشبهة الإرهاب" بخصوص تهديد عسكري سابق رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو عبر شريط فيديو. ويظهر الشريط الذي عرضته وسائل إعلام عدة شخصاً يقوم بإطلاق النار في غابة نحو صورة لدي كرو معلقة على شجرة. وفي حين بقي وجهه مموّها، يُسمع الشخص يقول إنه جندي سابق فرّ من الجيش "للاختباء". وتحدث الشخص في الشريط بالإنكليزية وقال إنه موجود حالياً في النروج.

مختارات

وأوقفت السلطات في النروج الجنديا البلجيكي السابق. وأعلن الادعاء العام الفدرالي في بلجيكا فتح تحقيق بشأن "تهديد باعتداء إرهابي" وإيكاله إلى قاضي تحقيق متخصص في قضايا الإرهاب في بروكسل. وأشار الادعاء في بيان إلى أن المشتبه به "المولود في 1993، هو عسكري سابق ترك الجيش حديثاً. بعض تصريحاته تثير تهديدات بحق رئيس الوزراء البلجيكي و/أو أعضاء في الحكومة". وقال إن الشرطة دهمت منزل المشتبه به في بورغ-ليوبولد بمحافظة ليمبورغ (شمال غرب) ذات الغالبية الناطقة بالهولندية، من دون أن تعثر عليه. وأوضح أن الشخص "غادر البلاد حديثاً".

واستعانت الشرطة خلال المداهمة بفريق متخصص في المتفجرات، وتم فرض طوق أمني في محيط المكان.

وسعى رئيس الوزراء للتقليل من شأن التهديد الذي يمثّله العسكري السابق. وقال إنه يستمع "لأجهزتنا الأمنية، وتحليلها هو أنه ليس هناك ما يدعوني للاحتماء (...) والقلق"، وذلك في تصريحات لقناة "في آر تي" على هامش زيارته منطقة بيبنستر (شرق).

وهزت بلجيكا قبل عامين قضية يورغن كونينغ، الجندي الذي اعتنق مبادئ اليمين المتطرف وفرّ من ثكنته في ربيع العام 2021 وبحوزته قاذفات صاروخية. والعسكري الذي كان يبلغ السادسة والأربعين، اعتُبر خطراً لأشهر لدى المنظمة البلجيكية لتحليل التهديد الإرهابي، وكان يشتبه في رغبته في مهاجمة مسؤولين بلجيكيين وعالم فيروسات معروف في البلاد. وبعد مطاردته لأكثر من شهر، عثر عليه جثة في منطقة غابات في ليمبورغ. وخلص التحقيق الى أن كونينغ قضى انتحاراً.

خ.س/ ف.ي (أ ف ب)

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    ضمت سجادة هذا العام في العاصمة البلجيكية بروكسل 600 ألف زهرة قطفت حديثا، وضعت مثلما جرت العادة في الميدان الرئيسي بالمدينة.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    تختار إدارة المدينة موضوعا لسجادة الزهور كل عامين، وتحي سجادة الزهور هذا العام مرور 150 عاما على الصداقة البلجيكية اليابانية.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    تضم السجادة التي تم تطويرها بمساعدة المصمم الياباني فوجي سوزوكي، صورا من أزهار الكرز وسيقان البامبو إلى جانب أسماك الشبوط اليابانية.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    عمل نحو مائة متطوع خلال عشر ساعات لصناعة السجادة التي يبلغ طولها 75 مترا وعرضها 25 مترا، بحسب وكالة أنباء بلجا البلجيكية.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    يرجع تاريخ الميدان الكبير الذي يحتضن السجادة إلى القرن السابع عشر، وهو أحد المقاصد السياحية الرئيسية في المدينة، كما أنه مدرج على قائمة اليونسكو كموقع تراث ثقافي عالمي.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    من المتوقع أن تظل سجادة الزهور معروضة حتى يوم الاثنين القادم (15 آب/ أغسطس 2016). إذ لا يمكن أن تحتفظ الزهور برونقها لفترة أطول من ذلك.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    صنعت أول سجادة زهور في بروكسل في عام 1971، وأصبحت تقليدا يقام كل عامين.

  • Brüssel Blumenteppich 14.08.2014

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    كانت النسخة السابقة في عام 2014 قد احتفلت بمرور 50 عاما على هجرة الأتراك إلى بلجيكا. وحملت السجادة بنقوش تركية وشرقية جميلة.

    الكاتب: زمن البدري (د ب أ)


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