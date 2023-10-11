 فتح تحقيق بحق لاعب وسط يوفنتوس فاجيولي بسبب المراهنات الرياضية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.10.2023

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رياضة

فتح تحقيق بحق لاعب وسط يوفنتوس فاجيولي بسبب المراهنات الرياضية

قد يواجه لاعب وسط نادي يوفنتوس نيكولو فاجيولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 الف يورو إذا أثبتت التحقيقات التي بدأها اتحاد الكرة الإيطالي تورطه في المراهنة على المباريات وهو أمر محظور على اللاعبين المحترفين

لاعب وسط نادي يوفنتوس نيكولو فاجيولي قبل بدء مباراة بالدوري الإيطالي في ملعب جيويس ، بيرغامو - 1 أكتوبر 2023

إذا ثبت انتهاك المادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي فقد يتم إيقاف فاجيولي لثلاثة أعوام

فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في آب/أغسطس تحقيقاً بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجيولي لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس، مؤكداً بذلك معلومات وردت في الصحافة الإيطالية الأربعاء.

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ويُشتبه أن فاجيولي، ابن الـ 21 عاماً الذي استُدعي مرة واحدة حتى الآن الى تشكيلة المنتخب الإيطالي، استخدم عدة حسابات مختلفة على الانترنت للمراهنة في منصات سرية.

وإذا ثبت انتهاك المادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاجيولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 الف يورو.

وفي اتصال مع فرانس برس، لم يشأ يوفنتوس الإدلاء بتعليق بشأن هذه المسألة.

وشارك فاجيولي في ست مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس القادم بدوره من موسم صعب جداً، إذ حسم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين، ما تسبّب بحلوله في المركز السابع الذي خوّله المشاركة في مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة استبعده عنها بسبب مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.

وبدأ يوفنتوس الموسم الجديد بضربة أخرى بعد إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لثبوت تناوله المنشطات، ما يجعله مهدداً بحرمانه من اللعب لمدة أربعة أعوام، في عقوبة قد تُخفّض الى عامين إذا ثبت عدم تعمده تناول المادة المحظورة.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب) 

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