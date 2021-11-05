فتتيات غزة على الدراجة الهوائية مثلهن مثل الرجال

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"تنفسن بعمق" مبادرة رياضية، تشجع الشابات الفلسطينيات في غزة من كافة الفئات العمرية، على تعلم ركوب الدراجة الهوائية.هدف هذه المبادرة كسر قيود المحتمع الغزاوي المحافظ على المرأة و حث الفتيات على التمتع بركوب الدراجة الهوائية مثلهن مثل الرجال.
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة "ردّا" على البالونات الحارقة تسببت في اندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، ومقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربية.
للمرة الثانية منذ انتهاء الحرب الخاطفة بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في غزة الشهر الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوّية على مواقع لحركة حماس في القطاع ردّاً على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل.
أن ترى شيئا تأمل أن تفعل مثله يوما ما، حلم يراود الكثيرين، لكن قليلين فقط يحققون حلما من هذا القبيل. وهذا ما فعله شاب من غزة كان يحلم بصناعة العرائس "الماريونيت" مع خيوطها وعرضها على المسرح ليسحر نفوس الصغار والكبار.
للمرة الثانية خلال ساعات، شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت موقعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته على مواقع حماس تأتي "ردًّا على إطلاق نار من قطاع غزة".
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