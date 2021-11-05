 فتتيات غزة على الدراجة الهوائية مثلهن مثل الرجال | DW الأخبار | DW | 08.11.2021

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فتتيات غزة على الدراجة الهوائية مثلهن مثل الرجال

"تنفسن بعمق" مبادرة رياضية، تشجع الشابات الفلسطينيات في غزة من كافة الفئات العمرية، على تعلم ركوب الدراجة الهوائية.هدف هذه المبادرة كسر قيود المحتمع الغزاوي المحافظ على المرأة و حث الفتيات على التمتع بركوب الدراجة الهوائية مثلهن مثل الرجال.

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