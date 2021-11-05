فتتيات غزة على الدراجة الهوائية مثلهن مثل الرجال

مسرح العرائس في غزة .. سحر فني جديد يطلقه شباب طامحون

أن ترى شيئا تأمل أن تفعل مثله يوما ما، حلم يراود الكثيرين، لكن قليلين فقط يحققون حلما من هذا القبيل. وهذا ما فعله شاب من غزة كان يحلم بصناعة العرائس "الماريونيت" مع خيوطها وعرضها على المسرح ليسحر نفوس الصغار والكبار.