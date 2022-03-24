فتاة يافعة تحارب زواج الأطفال

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة ارتفع عدد زيجات الأطفال خلال جائحة كورونا ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بسبب عجز الآباء في العثور على طريقة أخرى للحصول على المال. فتاة عمرها سبعة عشر عاما تريد التصدي لذلك.
للمرة الثامنة منذ الهولوكوست تعترف الولايات المتحدة رسميا بحصول إبادة جماعية، وهذه المرة في حق أقلية الروهينجا المسلمة على يد الجيش البورمي، حسبما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. فماذا تعني هذه الخطوة؟
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير لها، من أن النقص الكبير في المساعدات الإنسانية في اليمن على خلفية فيروس كوفيد-19 يهدّد أعداداً إضافية من الأطفال بالموت جرّاء سوء التغذية في البلد الغارق بالحرب.
انضمت باكستان إلى بنغلاديش وإندونيسيا والهند ودول أخرى قامت بحظر "تيك توك". بيد أن الأمر لا يقتصر على "تيك توك" فقط إذ تشن الحكومة الباكستانية حملة ضد الخدمات والمواقع الإلكترونية التي تتهمها "بنشر الرذيلة في المجتمع".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول