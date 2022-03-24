 فتاة يافعة تحارب زواج الأطفال | DW الأخبار | DW | 25.03.2022

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DW الأخبار

فتاة يافعة تحارب زواج الأطفال

وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة ارتفع عدد زيجات الأطفال خلال جائحة كورونا ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بسبب عجز الآباء في العثور على طريقة أخرى للحصول على المال. فتاة عمرها سبعة عشر عاما تريد التصدي لذلك.

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