فتاة يافعة تحارب زواج الأطفال

يونيسف: في ظل كورونا خطر المجاعة يهدد 2٫4 مليون طفل في اليمن

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير لها، من أن النقص الكبير في المساعدات الإنسانية في اليمن على خلفية فيروس كوفيد-19 يهدّد أعداداً إضافية من الأطفال بالموت جرّاء سوء التغذية في البلد الغارق بالحرب.