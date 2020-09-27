 ″فتاة تطوان″ تقسم آراء المغاربة حول الجنس خارج إطار الزواج | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 23.02.2021

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ثقافة ومجتمع

"فتاة تطوان" تقسم آراء المغاربة حول الجنس خارج إطار الزواج

أعادت حادثة اعتقال وسجن فتاة مغربية، سُرب لها فيديو جنسي، الجدل حول قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. جدل أثير أكثر من مرة، فما الذي يفسر هذا الانقسام في الآراء؟ ولماذا يكتسي هذا الجدل بالكثير من التعقيدات؟

Debatte über persönliche Freiheit in Marokko

تسبب تسريب فيديو جنسي في قلب حياة شابة مغربية رأساً على عقب. الفيديو، الذي قيل إن تاريخ توثيقه يعود لسنوات، تسبب في اعتقال وحبس الشابة هناء أو كما عُرفت على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "مولات الخمار"، التي تبلغ من العمر 24 عاماً وهي أم لطفلين من مدينة تطوان شمال المغرب.

اعتقلت الأم الشابة مطلع يناير/ كانون الثاني على إثر ظهورها في مقطع فيديو ذي طبيعة جنسية بث على تطبيقات التراسل الفوري. وأدانتها المحكمة بالسجن شهراً واحداً بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم إقامة علاقات جنسية رضائية خارج نطاق الزواج، "على الرغم من أن الفيديو الذي تسبب في اعتقالها صور وبث دون علمها"، كما وضحت المحامية غزلان ميموني عضوة ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن إلغاء هذا الفصل.

وينص الفصل المذكور، الذي يأمل معارضوه بإسقاطه في أقرب وقت، على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

حملة لإلغاء تجريم العلاقات خارج الزواج

وأثار سجن الأم الشابة ردود فعل مستاءة وتساؤلات حول عدم ملاحقة الشخص الذي يشتبه في أنه صور الفيديو، "والذي تبين أنه موضوع مذكرة توقيف وطنية في حين أنه يعيش بهولندا"، بحسب ميموني.

الجدل حول العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، أثير أكثر من مرة في المغرب. أبرزها قضية اعتقال الصحفية هاجر الريسوني، التي أدينت في أيلول/سبتمبر 2019 وحكم عليها بالسجن عاما واحدا بتهمة "علاقة جنسية خارج الزواج" و"الإجهاض"، قبل أن تستفيد من عفو ملكي. وهي القضية التي أثارت انتقادات واسعة وأحيت الجدل حول إلغاء تجريم الحريات الفردية.

قصة الشابة هناء أعادت هذا الجدل مؤخرا، خاصة أن الفيديو المسرب قلب حياتها رأسا على عقب، في حين  لم يعاقب القضاء الرجل الذي سجَّل ونشر الفيديو بعد سنوات من علاقة غير شرعية له مع الشابة.

تزامنا مع الإفراج عن الشابة التي سجنت شهراً لإدانتها "بالفساد" و"الإخلال العلني بالحياء"، أطلق نشطاء حقوقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجديد الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين.وقال الائتلاف في بيان "هذا الفصل من القانون خطير وسلاح في يد قضاء لا يولي الأهمية الكافية لقضايا العنف ضد النساء ولحماية حياتهن الخاصة، واحترام الحريات الفردية عموما".

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة "هو دعم هناء في استئنافها للحكم الأولي حتى إسقاط إدانتها بموجب الفصل 490". وشدد على أنها "في وضعية جد هشة كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي قام بتصوير الفيديوهات، والذي قرر سنوات بعد ذلك أن ينشرها دون موافقتها".

وتصدر هاشتاغ  STOP490# مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. ويرى  بعض المطالبين بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي أنه "لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بإلغاء هذا القانون فقط بل بكافة القوانين التي تحد من الحريات الفردية الرضائية التي لا تؤذي حرية الآخر". وأن" (...) المجتمعات التي يمارس فيها قمع الحريات الفردية غالباً ما تشهد الارتفاع في حالات التحرش و الاغتصاب و البيدوفيليا (…)".

"القانون ينافي الدين!"

أكسب انضمام بعض الباحثين في قضايا الإسلام للحملة المطالبة بإلغاء الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المجرّم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، الجدل القائم زخماً إضافياً. وفي تصريح لها نُشر على الجريدة الإلكترونية المغربية "هسبريس" قالت الباحثة في قضايا الإسلام أسماء المرابط "إن هذا الفصل يخالف أخلاق الإسلام ولا يليق بمغرب اليوم. واعتبرت المرابط، أن الإسلام، كغيره من الديانات التوحيدية، حرم العلاقات الجنسية خارج الزواج، لكنه حصّن الحياة الخاصة للأفراد وأحاط إثبات وقوع العلاقة الجنسية بمجموعة من الشروط تجعل الإثبات مستحيلا“.

ومن بين الشروط التي فرضها الإسلام لإثبات الزنا شهادة أربعة شهود. ويرى بعض المطالبين بإلغاء الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي أن هذا الشرط يجعل من الإسلام "أكثر احتراما للحرية الفردية للأشخاص من القانون نفسه".

من جانبه دعا الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بـ”أبو حفص” إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي. وعن طريق منشور له على "فيسبوك"، عبر “أبو حفص” عن دعمه للدعوات المطالبة بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، واصفا الفصل 490 من القانون الجنائي بأنه "قانون متخلف وظالم”، مشيرا إلى أنه لا وجود له في الدين ولا في المواثيق الحقوقية.

قوبلت الحملة الرقمية لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية، بالرفض من قبل الكثير من المغاربة وأطلق نشطاء  هاشتاغ  #keep490 للتعبير عن رفضهم إلغاء الفصل المذكور، وذلك لما قد يترتب عن هذه الخطوة من مشاكل اجتماعية، حسب رأيهم. كما انتقدوا المطالبين بإلغاء الفصل 490 "لشهوة عابرة بدون التفكير لعواقبها" و اعتبر آخرون أن "إلغاء هذا القانون يعني زيادة عدد الأطفال المتخلى عنهم في الشارع".

هوة بين بنيات المجتمع

يرى خالد حسيكة، الأستاذ الباحث في علم اجتماع الأسرة والنوع الاجتماعي بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط، أن تفسير طبيعة هذا الانقسام في الآراء حول موضوع تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، يتطلب العودة إلى "تاريخ وتشكل الدولة الحديثة للمغرب مع استقلال البلاد عام 1956 والتي كانت لديها حاجة قوية لاكتساب شرعية الفقهاء وفي نفس الوقت إبقاءهم بعيدين عن قضايا السياسة وتمتيعهم بسلطة احتكارية على قضيا المرأة والجنس إلى وقت تعديل مدونة الأسرة". ويضيف حسيكة "من ناحية أخرى ورث المغرب قوانين محافظة من فترة الاستعمار الفرنسي والتي كرست للصورة المحافظة للمغرب". 

ويتابع الباحث حديثه لـDW عربية: "خلال تلك الفترة وإلى بداية القرن طرأت على المجتمع المغربي تحولات عاصفة تمثلت في التصنيع، مظاهر التحضر، ظهور المدرسة وبالتالي ظهور علاقات اجتماعية جديدة والنتيجة كانت تطور المجتمع المغربي في اتجاه بينما قوانينه تجره نحو اتجاه آخر. وفي هذه الفترة لم تكن قضايا الأسرة والمرأة والجنس تدخل في  الحسابات السياسية وحتى للمعارضة اليسارية آنذاك والتي كانت تعتبر قضايا الأسرة والمساواة قضايا آجلة وليست عاجلة".

ويضيف حسيكة: "الانطلاقة الحقيقية للجدل والصراع بدأت في تسعينات القرن الماضي مع ظهور المطالبات بتعديل مدونة الأسرة وتحقيق بعض المكاسب (...)". ويواصل الباحث المغربي "الصراع حول الحريات الشخصية هو تقاطب سياسي بالدرجة الأولى وله تكلفة اجتماعية ونفسية على الأفراد“.

من جانبه يفسر الأستاذ و الباحث في علم الاجتماع، هشام آيت منصور، لـDW عربية "تشنج" النقاش العمومي حول قضية ما، بأنه "مؤشر عن هوة بين بنيات اجتماعية حديثة أو في طور التشكل تنتج ببطئ معايير جديدة لم تعد منسجمة مع المعايير الاجتماعية التي انتجتها البنيات التقليدية و بالتالي تطوير للوعي بين فئات معينة من المجتمع بأن القوانين السائدة لم تعد تساير الديناميات الاجتماعية الحديثة“.

في تقرير صدر في يونيو/ حزيران، نقلا عن هيومن راتس ووتش، ذكر مكتب الوكيل العام للمملكة أن 7721 بالغا حوكموا بسبب علاقات جنسية رضائية خارج الزواج خلال 2018. ويشمل هذا الرقم 3048 شخصا اتُهموا بـ"الخيانة الزوجية"، و170 بممارسات جنسية مثلية، والباقي بممارسة الجنس بين أشخاص غير متزوجين.

  • Film Still VEILED LOVE AFFAIRS / VERHÜLLTE LIEBE / AMOURS VOILEES Hijab el hob aus Trailer (Artsfilms Productions)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "حب مغلف"

    هذا الفيلم يحكي قصة بتول الطبيبة البالغة من العمر 28 عاما المنحدرة من عائلة مسلمة محافظة. عندما التقت حمزة اصطدمت بقيمها التقليدية التي تمنع عليها الالتقاء برجل قبل عرس الزواج. هذا الفيلم لم يعجب المحافظين. وقال المخرج عزيز سلمي لدى العرض الأول للفيلم في 2008 :"أريد أن أثير جدلا".

  • Filmstill aus PEGASUS von Mohamed Mouftakir (Dreamaker Productions)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "بغازوس"

    هذا الفيلم الحائز على جائزة من عام 2010 للمخرج محمد مفتقر يجمع بين امرأتين: زينب طبيبة نفسية ومريضتها ريحانة الشابة الحامل التي يجب عليها معالجة صدمة. ريحانة يصعب فهمها في البداية، لكن عندما استرجعت الكلام أثارت مجددا ذكريات مؤلمة لدى الطبيبة المتعبة عاطفيا.

  • Film Still Documentary THE FIFTH STRING / DIE FÜNFTESAITE aus Trailer (Janaprod)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "الوتر الخامس"

    سيدتان قامتا بإخراج هذا الفيلم في عام 2010: المخرجة سلمة برغاش والمخرجة رشيدة سعدي. الفيلم يدور في 1999 بالدارالبيضاء ويحكي قصة مالك عازف عود شاب يعلمه عمه أسرار "الوتر الخامس" للعود، وهي تقنية عزف للموسيقار البارع زرياب من القرن السابع.

  • Filmstill aus RAUE HÄNDE von Mohamed Asli (INTRAMOVIES SRL)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "أيادي خشنة"

    هذه الرواية الهزلية من عام 2011 من إخراج محمد عسلي تكشف عن أفراد الطبقة العاملة بالدارالبيضاء الذين يحاولون بطرق ملتوية تحسين ظروف عيشهم. فزكية، بطلة القصة تتظاهر بيديها الخشنتين للإيحاء بأنها عاملة موسمية كي تصل إلى هدفها الرامي إلى الحصول على تأشيرة سفر إلى إسبانيا حيث يعيش خطيبها.

  • Filmstill Dance of Outlaws (Kudos Family Distribution)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "نساء سائبات"

    فيلم محمد العبودي من عام 2012 يظهر المصير المثير للبنت هند التي تتعرض في سن الرابعة عشرة للاغتصاب وتحمل بطفل. عائلة هند التي شعرت بتلويث شرفها عاقبتها بسحب بطاقة هويتها الشخصية. ومنذ ذلك الحين وهند تكافح على هامش الشرعية من أجل البقاء، وتعمل أحيانا كبائعة هوى.

  • Film Still aus Trailer TAWNZA / TAWANZA (Tufawt Production)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "تاونزة"

    قبل أن تنتج مليكة المنغوار فيلمها الأول في 2013 كانت قد حصلت على جوائز كصحفية. في فيلم "تاونزة" يتعرف مهندس اتصالات يعيش في فرنسا على امرأة من المغرب عبر الانترنيت. ويقرر الاثنان الزواج، لكنهما يكتشفان أن علاقة قرابة تربطهما. وفي رحلة البحث عن آثار ماضيهما يعودان إلى القرية المحافظة لأبويهما

  • Film Aida (Fann Prod )

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "عايدة"

    عندما تعرف الأطباء على ورم خبيث لديها، قررت عايدة كوهن أستاذة يهودية مغربية في باريس العودة إلى مدينتها الأصلية الصويرة. هناك بدأت تبحث عن جذورها لتجد قوة حياة جديدة في الموسيقى. فيلم إدريس المرنيسي شارك في المسابقة من أجل الأوسكار كأحسن فيلم بلغة أجنبية في 2016.

  • Film Chaiba (H FiLMS)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "الشعيبية"

    فيلم يوسف بريطل يحكي القصة الحقيقية للشعيبية طلال المولودة كبنت عائلة من الرحل في 1929. وبدون تكوين مدرسي كانت تأمل في أن يصبح ابنها فنانا، لكن في يوم من الأيام أخذت بنفسها ريشة الرسم. أعضاء من الحركة الطليعية في باريس اكتشفوا أسلوب فنها البريء، وجعلوا منها رسامة شهيرة للقرن العشرين.

  • Film Adios Carmen (Taziri/Goodbye and good night/Azir)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "وداعا كارمين"

    هذا الفيلم الحائز على جائزة من إخراج محمد أمين بنعمراوي من عام 2013 كان أول فيلم يتم إخراجه باللغة البربرية. وتدور أحداث الفيلم في منطقة الريف بشمال المغرب ويحكي عن علاقة عمار اليتيم البالغ من العمر عشر سنوات مع الإسبانية كارمين التي فرت من نظام فرانكو وتعمل في سينما القرية. وتكشف كارمين للطفل أسرار عالم الفيلم.

  • Filmstill aus RAJA, BENT EL MELLAH von Abdelilah Eljaouhary (Morocco Movie Group)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "رجاء.. بنت الملاح"

    فيلم عبد الإله الجوهري (2015) يظهر الشابة المغربية نجاة بنسالم الماضية في طريق النجومية بعدما تمت تجربتها لخوض غمار فيلم من المخرج الفرنسي جاك دوايون. وتُوجت في مهرجاني فيلم البندقية ومراكش كأحسن ممثلة، لكن ذلك لم ينفعها في سلمها المهني: بنسالم كانت مضطرة من جديد لبيع السجائر بالتقسيط.


 

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