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فالنسيا

جاء نادي فالنسيا من بعيد ليخطف لقبين للدوري الإسباني مطلع هذا القرن، ويفرض نفسه كرقم صعب في عالم الكرة الإسبانية. ومن أشهر لاعبيه فيرناندو غوميز وإدموندو سواريز.

بوصوله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي، في عامي 2000 و2001 أبهر نادي فالنسيا القارة الأوروبية. كانت تلك بداية مثالية للنادي في القرن الجديد، كما أكمل المشوار وخطف لقب الدوري الإسباني في عامي 2002 و2004، ليضمهما إلى أربع ألقاب أخرى سبق أن أحرزها قبل وقت طويل. الجدير بالذكر أن مستوى الفريق شهد تراجعا خلال السنوات الأخيرة.

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دراسة توصي الأمهات بالرضاعة الطبيعية حتى عند الإصابة بكورونا 15.06.2021

كشفت دراسة أجريت في فالنسيا بإسبانيا على أهمية الرضاعة الطبيعية حتى في حالة الإصابة بفيروس كورونا سواء في حال وجود أعراض قوية أوخفيفة للمرض، حيث تبين الخبراء من خلال الأبحاث أن حليب الأم لا ينقل الفيروس للرضيع.
Lionel Messi File Photo. File photo dated 03-10-2018 of Barcelona's Lionel Messi Issue date: Tuesday August 25, 2020. Lionel Messi has informed Barcelona he wants to leave the club, the PA news agency understands. See PA story SOCCER Barcelona. Photo credit should read Nick Potts/PA Wire. URN:55163148 |

ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه كأفضل هداف مع ناد واحد 19.12.2020

عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.
****Bildergalerie: Fussballspieler**** BORDEAUX, FRANCE - JUNE 20: In this handout image provided by UEFA, Gerard Pique of Spain answers questions from the media during a press conference on June 20, 2016 in Bordeaux, France. (Photo by Handout/UEFA via Getty Images) (c) Getty Images/UEFA

بيكيه يؤجج المنافسة بين السعودية وقطر لاستضافة السوبر الأسباني 02.10.2019

رجل الأعمال جيرارد بيكيه في طريقه إلى أن يصبح أحد أكبر الممثلين في الرياضة الدولية، إذ باتت مجموعته الاستثمارية تتوسط بين قطر والسعودية والاتحاد الإسباني بشأن استضافة كأس السوبر الإسباني في نسخته الجديدة العام المقبل.
Soccer Football - Copa del Rey - Final - FC Barcelona v Valencia - Estadio Benito Villamarin, Seville, Spain - May 25, 2019 Barcelona's Lionel Messi reacts REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY

كأس إسبانيا: فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويحرز لقبه الثامن 25.05.2019

عمق فريق فالنسيا جراح برشلونة، حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية، وأحرز لقبه الثامن في كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه عليه 2-1 في المباراة النهائية على ملعب "بنيتو-فيامارين" في إشبيلية.
18.04.2019 Soccer Football - Europa League - Quarter Final Second Leg - Eintracht Frankfurt v Benfica - Commerzbank-Arena, Frankfurt, Germany - April 18, 2019 Eintracht Frankfurt's Kevin Trapp celebrates with team mates after the match REUTERS/Ralph Orlowski

فرانكفورت يقهر بنفيكا بثنائية ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي 18.04.2019

في إنجاز لم يحققه منذ نحو 40 عاما، صعد أينتراخت فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي. ويواجه فرانكفورت تشيلسي في الدور المقبل، بينما يصطدم أرسنال مع فالنسيا في نفس الدور.

Soccer Football - Champions League - Group Stage - Group H - Juventus v Manchester United - Allianz Stadium, Turin, Italy - November 7, 2018 Manchester United manager Jose Mourinho gestures to Juventus fans after the match REUTERS/Stefano Rellandini

هل تعمد مورينيو افتعال المشاكل لمغادرة مانشستر يونايتد؟ 18.01.2019

هل دفع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو عن سابق إصرار إدارة نادي مانشستر يونايتد إلى طرده؟ نجم خط وسط الشياطين الحمر السابق بول سكولز لا يستبعد ذلك، وهذه هي الأسباب التي جعلت الدولي الإنجليزي يذهب في هذا الاتجاه.
Manchester United's Portuguese manager Jose Mourinho looks on during the start of a last 16 second leg UEFA Champions League football match between Manchester United and Sevilla at Old Trafford in Manchester, northwest England on March 13, 2018. / AFP PHOTO / Oli SCARFF (Photo credit should read OLI SCARFF/AFP/Getty Images)

أسطورة يونايتد: "مورينيو عار على الفريق" 03.10.2018

في ذروة التكهنات حول إمكانية التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدربا لمانشستر يونايتد، العاصفة بين البرتغالي جوزيه مورينيو و"الشياطين الحمر" ومشجعيه تشتد حدة، لدرجة أن بول كولتز اعتبر أن الأخير "عار على الفريق".

September 19, 2018 - Ronaldo of Juventus and in action during the Champions League football match between Valencia and Juventus on September 19, 2018 at Mestalla Stadium in Valencia, Spain |

طرد رونالدو لن يزيد قرارات الحكم بريش غرابة 20.09.2018

إذا كانت رونالدو قد طُرد في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا بقميص السيدة العجوز، فإن قرار الحكم الألماني فيلكس بريش بطرده ليس أول قرارته المثيرة للجدل، فما هي؟

A group of migrants, temporary sheltered at the San Carlos Borromeo parish (Madrid). Rechte: Santiago Saez / DW

مع تزايد أعداد اللاجئين..الجنوب الإسباني أمام تحديات جمّة 19.07.2018

عندما رست السفينة أكواريوس في فالنسيا الإسبانية، حضر ما يزيد على 2400 من المتطوعين والكوادر الطبية لاستقبال اللاجئين على متنها، لكن ما مصير أولئك الذين يصلون من المغرب ويواجهون الإحباط وغياب مراكز الإيواء؟
17.07.2018 +++ Migrants are checked by emergency workers after descending the Italian coast guard vessel Dattilo upon arrival at the eastern port of Valencia, Spain, Sunday, Jun. 17, 2018. The first Italian government ship accompanying the migrant aid vessel Aquarius with 630 people aboard on Sunday docked at the Spanish port ending a weeklong perilous crossing of the Mediterranean. (AP Photo/Alberto Saiz) |

وصول كامل قافلة المهاجرين العالقين في المتوسط إلى فالنسيا 17.06.2018

بدخول سفينة "اكواريوس" ميناء فالنسيا الإسباني، يكون كامل قافلة المهاجرين العالقين في البحر المتوسط قد وصلت إسبانيا بعد رحلة أسبوع نحو المجهول إثر رفض إيطاليا ومالطا السماح لسفن الانقاذ الرسو في موانئها.
17.07.2018 +++ Migrants disembark from the Italian navy boat the Dattilo at the port of Valencia on June 17, 2018. - The first migrants from the Aquarius, which was turned away by Italy and Malta sparking a major migration row in Europe, disembarked in the Spanish port of Valencia. The others will arrive on another Italian navy ship, the Orione, and the Aquarius itself by noon, regional authorities said. (Photo by Pau BARRENA / AFP) (Photo credit should read PAU BARRENA/AFP/Getty Images)

وصول طلائع قافلة المهاجرين العالقين في البحر إلى إسبانيا 17.06.2018

بعد رحلة شاقة في البحر ومصير مجهول لأيام عديدة إثر رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم، وصلت طلائع قافلة المهاجرين العالقين في البحر المتوسط ميناء فالنسيا الإسبانية، حيث أعلنت إسبانيا السماح لسفن القافلة بالرسو في موانئها.
firo Fußball, Fussball: Primera Division: 14.05.2016 Granada - FC Barcelona 0:3 Jubel um den dreifachen Torschützen Luis Suárez Luis Suarez | picture-alliance/dpa/Sportphoto

أهداف سواريز تفتح شهيته من جديد! 08.02.2018

أوضحت تقارير صحفية أن النجم الأوروغوياني لويس سواريز، تناول وجبة فطور في مطعمه الخاص وسط مدينة برشلونة، حيث احتسى شاي "متة" المشهور في دول أمريكا الجنوبية. فيما تنتظر مهاجم برشلونة مباراة صعبة اليوم الخميس أمام فالنسيا.
Venezuelan soldiers prepare to embark for military maneuvers at the port of La Guaira, Venezuela on January 8, 2017. / AFP / FEDERICO PARRA (Photo credit should read FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

الجيش الفنزويلي يعلن تصديه لتمرد وهجوم على قاعدة عسكرية 06.08.2017

أعلن الجيش الفنزويلي عن إحباطه هجوما عسكريا في مدينة فالنسيا قاده ضابط "متمرد" وصفه الجيش بأنه مرتبط بـ"حكومات أجنبية"، في حدث يشكل تصاعدا كبيرا للأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

14.06.2016+++++++Shkodran MUSTAFI (Deutschland), Portrait, Portraet, Kopf . GES/ Fussball/ Euro 2016: DFB-Pressekonferenz in Evian, Frankreich, 14.06.2016 Football / Soccer: Euro 2016: Press conference of the german national team, Evian, France, June 14, 2016 | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/GES-Sportfoto/M. Gilliar

الألماني شكودران مصطفي لاعب يجمع بين النجومية والالتزام 02.09.2016

بانتقاله إلى أرسنال أمسى شكودران مصطفي من أغلى المدافعين في العالم، وثالث أغلى صفقة للاعب ألماني. لقد جمع في سنوات قليلة خبرات من أكبر بطولات الدوري في أوروبا. وبجانب ذلك يتسم بالالتزام، ويوحي كلامه برجاحة عقله.
03.03.2013 Lisbon, 03/02/2013 - Benfica tonight received the Vitória de Setúbal in the stadium of Light game in the 17th round of the Champions League 2012/13. André Gomes (Steven Government / Global Images) Copyright: picture alliance/Atlantico Press

برشلونة يعزز صفوفه ببطل أوروبا البرتغالي أندريه غوميش 22.07.2016

توصل برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع مواطنه فالنسيا من أجل أن يتخلى الأخير عن لاعب وسطه البرتغالي أندريه غوميش، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني في وقت متأخر من مساء الخميس.
PORTO ALEGRE, BRAZIL - JUNE 30: Shkodran Mustafi of Germany controls the ball during the 2014 FIFA World Cup Brazil Round of 16 match between Germany and Algeria at Estadio Beira-Rio on June 30, 2014 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

شكوردان مصطفي...بديل هوملس في دورتموند؟ 06.05.2016

لفت نجم الدفاع شكوردان مصطفي بأدائه، أنظار أندية كبرى، ومؤخرا يدور الحديث عن احتمال عودته إلى ألمانيا عبر دروتموند، ليكون خلفا لهوملس، لكن هناك أسباب ربما تدفعه للبقاء في فالنسيا رغم الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق!
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