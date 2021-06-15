جاء نادي فالنسيا من بعيد ليخطف لقبين للدوري الإسباني مطلع هذا القرن، ويفرض نفسه كرقم صعب في عالم الكرة الإسبانية. ومن أشهر لاعبيه فيرناندو غوميز وإدموندو سواريز.

بوصوله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي، في عامي 2000 و2001 أبهر نادي فالنسيا القارة الأوروبية. كانت تلك بداية مثالية للنادي في القرن الجديد، كما أكمل المشوار وخطف لقب الدوري الإسباني في عامي 2002 و2004، ليضمهما إلى أربع ألقاب أخرى سبق أن أحرزها قبل وقت طويل. الجدير بالذكر أن مستوى الفريق شهد تراجعا خلال السنوات الأخيرة.