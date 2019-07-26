فالفيردي يعارض رغبة برشلونة!

مع اقتراب عودة أغلب الدوريات الأوروبية إلى الدوران من جديد، تدخل الفرق الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلتها، وذلك بالتعاقد مع نجوم جدد أو التخلص من لاعبين حملوا قميص الفريق مدة طويلة.

ويسابق برشلونة الزمن، من أجل تلبية احتياجات الفريق، لاسيما وأن "البلوغرانا" سينزل بكل ثقله في هذا الموسم، لحسم مسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائنه في السنوات الأخيرة. إلاّ أن النادي الكتالوني يتجه أيضاً للتخلص من بعض لاعبيه.

وفي هذا الصدد، أشار موقع صحيفة "سبورت" أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، لا ينوي بالمرة التخلي عن متوسط ميدان الفريق أرتورو فيدال في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يرى المدرب الإسباني أن فيدال لاعب مهم في تشكيلة الفريق، وهو ما يتعارض مع رغبة برشلونة في التخلص من اللاعب.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة النادي الكتالوني تعتزم الاستغناء عن أرتورو فيدال أو إيفان راكيتيتش في "الميركاتو" الصيفي، لأن هناك عدة لاعبين في مركز وسط الميدان.

ولا يريد فيدال الرحيل عن كتيبة برشلونة في هذا الصيف، حيث يأمل الدولي التشيلي بالبقاء موسماً واحداً على الأقل مع النادي الكتالوني، وذلك رغم رغبة فريق إنتر ميلانو الإيطالي وبعض الأندية الصينية في الحصول على خدماته.

الجدير ذكره أن أرتورو فيدال (32 عاماً)، يرتبط بعقد مع برشلونة يمتح حتى صيف 2021. وتبلغ القيمة المالية للدولي التشيلي حالياً تقريباً 15 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في شؤون كرة القدم.