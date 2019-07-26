 فالفيردي يعارض رغبة برشلونة! | عالم الرياضة | DW | 01.08.2019

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عالم الرياضة

فالفيردي يعارض رغبة برشلونة!

فيما يقترب الوقت بشكل كبير من إسدال الستار عن سوق انتقالات اللاعبين في أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى، يُعارض مدرب برشلونة فالفيردي رغبة إدارة النادي في التخلص من نجم يحمل قميص النادي الكتالوني. فمن هو؟

Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

أرشيف.

مع اقتراب عودة أغلب الدوريات الأوروبية إلى الدوران من جديد، تدخل الفرق الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلتها، وذلك بالتعاقد مع نجوم جدد أو التخلص من لاعبين حملوا قميص الفريق مدة طويلة.

ويسابق برشلونة الزمن، من أجل تلبية احتياجات الفريق، لاسيما وأن "البلوغرانا" سينزل بكل ثقله في هذا الموسم، لحسم مسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائنه في السنوات الأخيرة. إلاّ أن النادي الكتالوني يتجه أيضاً للتخلص من بعض لاعبيه.

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بينما تعود عجلة الدوريات الأوروبية للدوران من جديد، في موسم يُتوقع أن يكون حافلاً بالكثير من الندية والتشويق، أظهرالميركاتو الصيفي أن رهان الأندية الأوروبية الكبيرة، تركز بشكل كبير على لاعبي وسط الميدان. فكيف ذلك؟ (08.08.2018)

منذ انتقاله من دورتموند لبرشلونة ومشاكل عثمان ديمبلى الانضباطية لا تتوقف. والآن تقول تقارير صحفية إن أرتورو فيدال، بخبرته الطويلة، سيساعد اللاعب الشاب على عدم تكرار الأخطاء. لكن لفيدال نفسه له أخطاء فادحة. (30.11.2018)

وفي هذا الصدد، أشار موقع صحيفة "سبورت" أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، لا ينوي بالمرة التخلي عن متوسط ميدان الفريق أرتورو فيدال في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يرى المدرب الإسباني أن فيدال لاعب مهم في تشكيلة الفريق، وهو ما يتعارض مع رغبة برشلونة في التخلص من اللاعب.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة النادي الكتالوني تعتزم الاستغناء عن أرتورو فيدال أو إيفان راكيتيتش في "الميركاتو" الصيفي، لأن هناك عدة لاعبين في مركز وسط الميدان.

ولا يريد فيدال الرحيل عن كتيبة برشلونة في هذا الصيف، حيث يأمل الدولي التشيلي بالبقاء موسماً واحداً على الأقل مع النادي الكتالوني، وذلك رغم رغبة فريق إنتر ميلانو الإيطالي وبعض الأندية الصينية في الحصول على خدماته. 

الجدير ذكره أن أرتورو فيدال (32 عاماً)، يرتبط بعقد مع برشلونة يمتح حتى صيف 2021. وتبلغ القيمة المالية للدولي التشيلي حالياً تقريباً 15 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في شؤون كرة القدم.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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