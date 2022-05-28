فالفيردي يخطف الأنظار.. لاعب جوكر لا أحد قادر على إيقافه
جلبه الريال من الأوروغواي عام 2015 واليوم هو أحد أفضل لاعبيه إن لم يكن الأفضل منذ بداية هذا الموسم. فهل يتحول إلى نجم الريال الأول خلال الموسم؟
فالفيردي في مباراة السوبر الأوروبي
إن كان للريال من لاعب جوكر قادر على لعب الكثير من المراكز، فهو فيدريكو فالفيردي . قادر أن يلعب دور صانع الألعاب ولاعب وسط ارتكاز وكذلك دور جناح هجومي. هو أفضل لاعب في الريال هذا الموسم، سجل أربعة أهداف وأعطى تمريرتين حاسمتين.
جذب فالفيردي إليه الأنظار هذا العام بشدة، قادر على نقل الكرة بشكل سهل وسريع من نصف ملعب فريقه إلى منطقة جزاء الفريق الخصم. أكثر اللاعبين ركضا على أرضية الميدان في الكثير من المباريات، يراوغ بشكل مميز ويعطي تمريرات دقيقة، ثم يظهر كالشبح في منطقة الخصم حيث لا يضيع كثيراً الفرص التي تسنح له.
لعب فالفيردي أساسياً محلّ لوكا مودريتش في خط الوسط في عدة مباريات، ثم تحوّل إلى بديل ناجح لتعزيز خط الوسط، سواء بواجبات هجومية أو دفاعية. ابتداءً من العام الماضي، غيرّ المدرب أنشيلوتي مكانه حسب المباريات وحسب الحاجة له، مثلا في مباراة مانشستر سيتي في مرحلة الذهاب، لعب محلّ كاسيميرو وكان أحد أضلاع ثلاثي خط الوسط، وفي الإياب لعب أكثر مع ثلاثي الهجوم.
تكررت مشاركاته الهجومية هذا العام خصوصًا مع إصابة بنزيما. لكنه عندما يعود إلى خط الوسط كما جرى في مباراة مايوركا في الدوري الإسباني، وسجل خلالها هدفا أنطولوجيا، بيّن من خلاله قدرته على الركض والانطلاق بالكرة من الدفاع، والتوغل السريع بين لاعبي الخصم، ثم التسديد بمهارة.
قوة فالفيردي حسب النقاد هو عدم قدرة المنافسين توقع تحركاته، فهو يدافع بشكل جيد ويهاجم بشكل جيد وقادر على بناء الهجمات وتكسير هجمات الخصوم. سرعته تجعل يتفوق على الكثير من منافسيه.
وحتى عندما حصل ذات مرة على بطاقة حمراء، أشادت به جماهير الريال كثيرا – بينما انتقدته جماهير الأتليتيكو والفرق المنافسة-، لأنه كان آخر مدافع ولم يجد حلا من منع انفراد مهاجم أتيليكو مدريد، ألفارو موراتا، بالحارس، سوى عرقلته من الخلف، وكانت تلك العرقلة أحد أسباب تتويج الريال بلقب السوبرر الإسباني.
عدد الأهداف التي سجلها فالفيدري في بداية هذا الموسم هي الأفضل في مساره مع الريال، وتمريراته الحاسمة تكررت أخيرا أشهرها التمريرة المتقنة التي مكنت فينيسويس جينيور من تسجيل هدف الفوز على ليفربول في نهائي دوري الأبطال.
وما يثلج صدور عشاق الريال أن التعاقد مع اللاعب لم يكن غاليا، فقد جلبه الريال من الدوري الأوروغوياني مقابل خمسة ملايين يورو عام 2015، بينما تجاوزت قيمة اللاعب حاليا 70 مليون يورو حسب موقع ترانسفر ماركت، وهناك أندية تحاول جاهدة التعاقد معه كليفربول.
فهل يكون فالفيردي هذا العام هو نجم الريال الأول ويتفوق حتى على الهداف بنزيما؟
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الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي
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القناص البولندي إلى برشلونة
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لا حل إلا العودة ليوفنتوس
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هداف الدوري البرتغالي في ليفربول
انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.
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صخرة الريال الجديدة
في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.
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النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ
تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.
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نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد
في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.
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صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو
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