فالفيردي يخطف الأنظار.. لاعب جوكر لا أحد قادر على إيقافه

إن كان للريال من لاعب جوكر قادر على لعب الكثير من المراكز، فهو فيدريكو فالفيردي . قادر أن يلعب دور صانع الألعاب ولاعب وسط ارتكاز وكذلك دور جناح هجومي. هو أفضل لاعب في الريال هذا الموسم، سجل أربعة أهداف وأعطى تمريرتين حاسمتين.

جذب فالفيردي إليه الأنظار هذا العام بشدة، قادر على نقل الكرة بشكل سهل وسريع من نصف ملعب فريقه إلى منطقة جزاء الفريق الخصم. أكثر اللاعبين ركضا على أرضية الميدان في الكثير من المباريات، يراوغ بشكل مميز ويعطي تمريرات دقيقة، ثم يظهر كالشبح في منطقة الخصم حيث لا يضيع كثيراً الفرص التي تسنح له.

لعب فالفيردي أساسياً محلّ لوكا مودريتش في خط الوسط في عدة مباريات، ثم تحوّل إلى بديل ناجح لتعزيز خط الوسط، سواء بواجبات هجومية أو دفاعية. ابتداءً من العام الماضي، غيرّ المدرب أنشيلوتي مكانه حسب المباريات وحسب الحاجة له، مثلا في مباراة مانشستر سيتي في مرحلة الذهاب، لعب محلّ كاسيميرو وكان أحد أضلاع ثلاثي خط الوسط، وفي الإياب لعب أكثر مع ثلاثي الهجوم.

تكررت مشاركاته الهجومية هذا العام خصوصًا مع إصابة بنزيما. لكنه عندما يعود إلى خط الوسط كما جرى في مباراة مايوركا في الدوري الإسباني، وسجل خلالها هدفا أنطولوجيا، بيّن من خلاله قدرته على الركض والانطلاق بالكرة من الدفاع، والتوغل السريع بين لاعبي الخصم، ثم التسديد بمهارة.

قوة فالفيردي حسب النقاد هو عدم قدرة المنافسين توقع تحركاته، فهو يدافع بشكل جيد ويهاجم بشكل جيد وقادر على بناء الهجمات وتكسير هجمات الخصوم. سرعته تجعل يتفوق على الكثير من منافسيه.

من المتوقع أن يلعب فالفيدري هذا العام دورا أكبر مع الريال بعد نضجه وتطور مستواه وكذلك بعد رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، وعدم تعاقد الريال مع نجوم في خط الهجوم.

وحتى عندما حصل ذات مرة على بطاقة حمراء، أشادت به جماهير الريال كثيرا – بينما انتقدته جماهير الأتليتيكو والفرق المنافسة-، لأنه كان آخر مدافع ولم يجد حلا من منع انفراد مهاجم أتيليكو مدريد، ألفارو موراتا، بالحارس، سوى عرقلته من الخلف، وكانت تلك العرقلة أحد أسباب تتويج الريال بلقب السوبرر الإسباني.

عدد الأهداف التي سجلها فالفيدري في بداية هذا الموسم هي الأفضل في مساره مع الريال، وتمريراته الحاسمة تكررت أخيرا أشهرها التمريرة المتقنة التي مكنت فينيسويس جينيور من تسجيل هدف الفوز على ليفربول في نهائي دوري الأبطال.

وما يثلج صدور عشاق الريال أن التعاقد مع اللاعب لم يكن غاليا، فقد جلبه الريال من الدوري الأوروغوياني مقابل خمسة ملايين يورو عام 2015، بينما تجاوزت قيمة اللاعب حاليا 70 مليون يورو حسب موقع ترانسفر ماركت، وهناك أندية تحاول جاهدة التعاقد معه كليفربول.

فهل يكون فالفيردي هذا العام هو نجم الريال الأول ويتفوق حتى على الهداف بنزيما؟