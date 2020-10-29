فاكهة استوائية صغيرة غنية بفيتامبين "سي" أكثر من الحمضيات

الكرز الهندي، فاكهة استوائية غنية بالفيتامين "سي"، وخلصت الدراسات حولها إلى كونها أكثر الفواكه غنا به. ميزة خاصة أكسبتها مكانة مرموقة بين الأغذية الصحية عبر العالم.

تنمو أشجار هذه الفاكهة في غابات أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، على الشجيرات البرية التي تحمل اسم (مالبيغيا غلابرا). ويُطلق عليها أيضًا اسم كرز جزر الأنتيل أو البرازيل، ويتم استهلاكها هناك يوميًا في طازجة أو على شكل مربى، حسب مقال نشرته مجلة "طوب سونتي" الفرنسية.

غني بالفيتامين "س" أكثر من الحمضيات!

تحتوي حبات الكرز الهندي على 677 مجم من الفيتامين "سي" لكل 100 جرام. أي أنها غنية بأكثر الفيتامينات المعروفة بتأثيرها المحفز على جهاز المناعة وقوته المضادة للأكسدة ودوره في امتصاص الحديد، تضيف مجلة "طوب سونتي" الفرنسية.

وأوضحت الدراسات العلمية، حسب المصدر ذاته، أن فاكهة كرز هندي واحدة تحتوي على 30 إلى 40 مرة من فيتامين سي أكثر من البرتقال، وبهذا المعدل يتفوق الكرز الهندي كثيرا على ثمار الحمضيات الشهيرة باحتوائها على نسبة جيدة من الفيتامين "سي"، بما في ذلك الكيوي والجوافة.

واعتبرت مجلة "فيمينا" الفرنسية في مقال لها حول أكثر الأطعمة غناً بهذا الفيتامين المهم، أن فيتامين "سي" يلعب دورًا رئيسيًا في وظيفة المناعة بجسم الإنسان. من خلال تحفيز نشاط خلايا الدم البيضاء، فإن هذا العنصر المضاد للأكسدة يدعم الجسم عندما يتأثر بالأمراض الفيروسية أو البكتيرية. في الوقت نفسه، يحسن إلى حد كبير من امتصاص الحديد.

أطعمة أخرى تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين "سي"

تعد الفواكه والخضروات مصدرا غنيا بالفيتامين "سي"، وتكفينا نسبة 100 ميليجرام يوميا لمنح أجسادنا ما يكفيها من هذا الفيتامين المهم. وهذه لائحة بالأطعمة العشرة الأكثر احتواءاً للفيتامين "سي"، حسب تصنيف لمجلة "فيمينا" الفرنسية.

الكرز الهندي في المرتبة الأولى، يليه كل من تفاح الكاجو، الجوافة، الكشمش الأسود، كالي، الفلفل، البروكلي، كرنب بروكسل، لونجان ثم الكيوي.

م.ب/ع.ج.م