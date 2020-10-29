فاكهة استوائية صغيرة غنية بفيتامبين "سي" أكثر من الحمضيات

الكرز الهندي، فاكهة استوائية غنية بالفيتامين "سي"، وخلصت الدراسات حولها إلى كونها أكثر الفواكه غنا به. ميزة خاصة أكسبتها مكانة مرموقة بين الأغذية الصحية عبر العالم.
تنمو أشجار هذه الفاكهة في غابات أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، على الشجيرات البرية التي تحمل اسم (مالبيغيا غلابرا). ويُطلق عليها أيضًا اسم كرز جزر الأنتيل أو البرازيل، ويتم استهلاكها هناك يوميًا في طازجة أو على شكل مربى، حسب مقال نشرته مجلة "طوب سونتي" الفرنسية.
غني بالفيتامين "س" أكثر من الحمضيات!
تحتوي حبات الكرز الهندي على 677 مجم من الفيتامين "سي" لكل 100 جرام. أي أنها غنية بأكثر الفيتامينات المعروفة بتأثيرها المحفز على جهاز المناعة وقوته المضادة للأكسدة ودوره في امتصاص الحديد، تضيف مجلة "طوب سونتي" الفرنسية.
وأوضحت الدراسات العلمية، حسب المصدر ذاته، أن فاكهة كرز هندي واحدة تحتوي على 30 إلى 40 مرة من فيتامين سي أكثر من البرتقال، وبهذا المعدل يتفوق الكرز الهندي كثيرا على ثمار الحمضيات الشهيرة باحتوائها على نسبة جيدة من الفيتامين "سي"، بما في ذلك الكيوي والجوافة.
واعتبرت مجلة "فيمينا" الفرنسية في مقال لها حول أكثر الأطعمة غناً بهذا الفيتامين المهم، أن فيتامين "سي" يلعب دورًا رئيسيًا في وظيفة المناعة بجسم الإنسان. من خلال تحفيز نشاط خلايا الدم البيضاء، فإن هذا العنصر المضاد للأكسدة يدعم الجسم عندما يتأثر بالأمراض الفيروسية أو البكتيرية. في الوقت نفسه، يحسن إلى حد كبير من امتصاص الحديد.
أطعمة أخرى تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين "سي"
تعد الفواكه والخضروات مصدرا غنيا بالفيتامين "سي"، وتكفينا نسبة 100 ميليجرام يوميا لمنح أجسادنا ما يكفيها من هذا الفيتامين المهم. وهذه لائحة بالأطعمة العشرة الأكثر احتواءاً للفيتامين "سي"، حسب تصنيف لمجلة "فيمينا" الفرنسية.
الكرز الهندي في المرتبة الأولى، يليه كل من تفاح الكاجو، الجوافة، الكشمش الأسود، كالي، الفلفل، البروكلي، كرنب بروكسل، لونجان ثم الكيوي.
م.ب/ع.ج.م
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الكيوي
معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
كل جسم يحتاجه
أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مضاد للأكسدة
يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
النشاط الإنزيمي
يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مكافحة العدوى
يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الوقاية من أمراض خطيرة
النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الجرعة المناسبة
وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك