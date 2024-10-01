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فاغيت يوخين
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موضوعات من فاغيت يوخين
البرتغال ـ قواعد صارمة في وجه المهاجرين رغم الحاجة لهم
البرتغال ـ قواعد صارمة في وجه المهاجرين رغم الحاجة لهم
شددت البرتغال القوانين الخاصة بالعمالة المهاجرة. ولا يحق لهم دخول البلد إلا بتصريح عمل. فما التداعيات على اقتصاد البلاد؟
الهجرة
2024/10/6
٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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