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فاغيت يوخين

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موضوعات من فاغيت يوخين

يشتغل العمال من آسيا بشكل رئيسي في القطاع الزراعي في البرتغال.

البرتغال ـ قواعد صارمة في وجه المهاجرين رغم الحاجة لهم

البرتغال ـ قواعد صارمة في وجه المهاجرين رغم الحاجة لهم

شددت البرتغال القوانين الخاصة بالعمالة المهاجرة. ولا يحق لهم دخول البلد إلا بتصريح عمل. فما التداعيات على اقتصاد البلاد؟
الهجرة٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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